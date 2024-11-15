Сотрудники «Сбера» предупреждают о новой мошеннической схеме. В ней злоумышленники совместили несколько известных сценариев. Они не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников.

Мошенники убеждают людей инвестировать средства в несуществующий проект. В поддельном личном кабинете демонстрируются фиктивные прибыли. Затем злоумышленники требуют оплату за «налоговый код», который якобы нужен для вывода денег. После внесения требуемой суммы выясняется, что вывести средства с брокерского счета невозможно, так как клиента подозревают в мошенничестве.

Далее злоумышленники запугивают свою жертву, которая и так уже потеряла деньги. К процессу привлекаются близкие обманутого, у которых преступники также вымогают крупные суммы. Они угрозами заставляют жертв привлекать все больше людей из числа родных и знакомых и даже склоняют их к продаже жилья.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, напоминает, что сотрудники Центрального банка никогда не общаются по телефону с физическими лицами. Также он указывает на явный признак мошенничества ― жертвам предлагается быстро разбогатеть при минимальных усилиях и знаниях.

Ранее сообщалось, что в целях защиты от мошеннических действий, Банком России предложено ввести обязательный «период охлаждения». Применять его предлагается к потребительским займам на сумму более 50 тыс. руб., между заключением договора и получением денег. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами.