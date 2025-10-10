Банк России изучает возможность расширить круг инвесторов, которые смогут работать с цифровыми активами. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме «Финополис-2025».

Freepik

По словам Чистюхина, регулятор готов допустить к операциям с криптовалютами не только «особо квалифицированных», но и обычных квалифицированных инвесторов, если они успешно пройдут тестирование.

Сейчас доступ к рынку цифровых активов имеют только инвесторы с высоким уровнем дохода или крупными активами. Для участия в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) требовалось наличие дохода от 50 млн руб. в год или активов на сумму от 100 млн руб.

Рассматриваемое решение позволит сделать рынок более открытым и легализовать часть инвесторов, которые уже сегодня работают с криптовалютами вне регулирования. По оценкам экспертов, таких пользователей в России может быть от 7 до 10 млн человек, в то время как статус квалифицированного инвестора имеют около 920 тыс. граждан.

В ЦБ подчеркнули, что ослабление требований не означает отказа от мер защиты, и регулятор продолжит работу над созданием безопасной инфраструктуры — в частности, над развитием защищенных платформ и систем хранения цифровых активов.

Эксперты считают, что допуск большего числа инвесторов к крипторынку может стимулировать развитие легальных торговых площадок и повысить прозрачность операций, однако предупреждают о необходимости дополнительных мер по кибербезопасности и защите данных пользователей.

Накануне Мосбиржа сообщила, что переходит на новый механизм расчета индексов цифровых валют — использоваться будут реальные рыночные котировки (spot), а не данные по производным инструментам, как раньше. Это повысит точность и прозрачность показателей, отмечают на бирже.