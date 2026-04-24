Ключевая ставка вновь снизилась на 0,5 п.п., до 14,5%, но дешевых кредитов российскому бизнесу пока ждать рано. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала понять: экономика выходит из перегрева, но инфляция все еще остается высокой — поэтому ЦБ будет действовать осторожно и без резких движений. «Инк» собрал важное для бизнеса из заявлений руководителя финансового регулятора.

Сниженная ключевая ставка в 14,5% годовых — это уровень, под который регулятор кредитует банки и от которого в итоге зависят ставки по кредитам и вкладам в экономике. Решение выглядит как сигнал к смягчению, но ЦБ подчеркивает: речь не о резком развороте политики.

«Сейчас мы находимся в той точке, где перегрев спроса практически исчерпан, а инфляция еще не успела вернуться к низким значениям», — объяснила Набиуллина журналистам.

По ее словам, разрыв между спросом и возможностями экономики почти закрылся, но последствия прошлых перегрузок все еще давят на цены.

«Несмотря на то, что разрыв между [спросом и возможностями экономики] почти закрылся, устойчивая инфляция все еще остается выше 4%. Это связано с тем, что на нее влияет тот перегрев спроса, который был в предыдущие периоды», — уточнила она.

Для бизнеса это означает, что политика остается жесткой: кредиты могут начать дешеветь, но медленно и без резких скачков.

При этом ситуация со спросом выглядит неоднородно. В начале года и компании, и потребители стали тратить осторожнее, но уже в марте регулятор увидел признаки оживления.

Одновременно сохраняется минимальный уровень безработицы — важный фактор для розницы и сервисного бизнеса.

«Отдельные компании начали высвобождать персонал, но показатель безработицы при этом держится на минимальных уровнях. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев людям удается находить новую работу» — отметила глава ЦБ.

Отдельно Набиуллина объяснила, как ставка вообще влияет на цены — и почему регулятор не может «починить» отдельные категории товаров.

«Наша задача состоит в том, чтобы не допускать бесконтрольного роста цен на все: на хлеб, на лекарства, на молоко, на все продукты… Если в экономике денег становится все больше и больше, а товаров и услуг не становится больше… начинается замкнутый круг. Цены повышаются, зарплаты повышаются, бизнес снова повышает цены», — сказала глава Центробанка.

Среди ключевых рисков ЦБ называет внешние факторы — в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, которая влияет на логистику и цены на энергию, — а также возможное ускорение бюджетных расходов.

«Чем больше бюджетный импульс, тем меньше должна расти вторая составляющая денежной массы, то есть кредитования. А значит, при прочих равных, это потребует более высокой ключевой ставки», — подчеркнула Набиуллина.

При этом уже на следующем заседании (19 июня 2026 года) ЦБ не исключает паузу в изменении ставки.

«Паузы возможны всегда… всё будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого… пауза возможна».

Что это значит для бизнеса

Кредиты начнут дешеветь, но постепенно, и рассчитывать на резкое снижение ставок в ближайшие месяцы не стоит;

Спрос остается нестабильным после охлаждения в начале года, рынок и дальше может «подтаивать», но без резкого роста;

Зарплатное давление сохранится: низкая безработица означает, что конкуренция за сотрудников никуда не делась;

Риски внешней среды и бюджета могут снова развернуть политику. В том случае, если расходы государства вырастут, ставка может дольше оставаться высокой.

