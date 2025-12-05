Банк России отменяет с 8 декабря 2025 года ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан России и физических лиц из дружественных стран. Решение принято на фоне устойчивой ситуации на валютном рынке: регулятор считает, что текущее предложение и спрос на валюту позволяют смягчить контроль без рисков для финансовой стабильности страны.

Freepik

Для нерезидентов из недружественных стран все неизменно, работающие в России иностранцы смогут переводить за границу только сумму, эквивалентную заработной плате. Для неработающих людей и компаний из недружественных стран вывод средств по-прежнему запрещен, за исключением структур под контролем российских владельцев.

Смягчение не затронет иностранные инвестиции: как и раньше, инвесторы смогут переводить средства со счетов типа «Ин» на зарубежные счета без ограничений. Этот механизм остается ключевым для сохранения притока капитала на российский финансовый рынок.

Кроме того, банки из недружественных юрисдикций и дальше могут делать рублевые переводы через корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях, если счета отправителя и получателя находятся в зарубежных банках. Так сохраняется минимально необходимый уровень трансграничных расчетов.

ЦБ регулярно продлевал ограничения на перевод валюты с весны 2022 года. Последний раз это произошло 26 сентября 2025 года.

Для бизнеса сегодняшнее решение ЦБ означает частичное возвращение к нормальной международной финансовой логистике: компаниям станет проще работать с сотрудниками, подрядчиками и частными инвесторами из дружественных стран. А прогнозируемость валютного контроля снижает операционные риски, важные для планирования экспортных поставок, международных контрактов и привлечения финансирования.