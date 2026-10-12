ЦБ ужесточит контроль за операторами электронных кошельков: вместо рекомендательных правил участники рынка получат обязательную систему оценки по 33 критериям. Регулятор будет проверять, насколько понятно сервисы раскрывают комиссии, лимиты переводов, риски и условия возврата денег. Объем операций с электронными кошельками в России в 2025 году вырос в 1,6 раза, до 13,3 трлн руб.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новая методика, утвержденная ЦБ 29 сентября, предусматривает оценку не только полноты информации в договорах и на сайтах, но и качества клиентской поддержки. Операторы должны будут своевременно сообщать об изменении тарифов, фиксировать обращения пользователей и обеспечивать сотрудников актуальными сведениями об услугах. По словам экспертов, это должно упростить разбор спорных списаний и помочь выявлять повторяющиеся проблемы.

До сих пор требования к электронным кошелькам в части обслуживания клиентов были мягче, чем к банкам. Такие сервисы позволяют хранить и переводить электронные деньги без открытия банковского счета, но средства на кошельках не подпадают под систему страхования вкладов. Среди распространенных проблем эксперты называют непрозрачные комиссии, сложности с возвратом денег и недостаточно понятные объяснения причин списаний.

За выявленные недостатки ЦБ сможет требовать от операторов корректирующих мер. Если компания не исполнит предписание или нарушит обязательные требования законодательства, регулятор сможет применять санкции — вплоть до отзыва лицензии. При этом формального размещения условий на сайте может оказаться недостаточно: пользователю необходимо понимать стоимость операции и ограничения до того, как он переведет деньги.

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Ужесточение требований может повысить расходы небольших операторов: им придется вкладываться в поддержку, внутренний контроль и управление рисками. Крупным игрокам будет проще распределить эти затраты на широкую клиентскую базу, поэтому эксперты допускают ускорение консолидации рынка. Однако массового ухода компаний только из-за новой методики они не ожидают.

Новые правила не решат всех проблем с мошенничеством. Электронные кошельки могут использоваться как промежуточное звено при переводе похищенных средств, в том числе через подставных владельцев. По данным ЦБ за 2025 год, с такими кошельками было связано около 13,4 тыс. операций без согласия клиентов на сумму свыше 170 млн руб. Для снижения потерь потребуются не только прозрачные условия обслуживания, но и эффективные антифрод-системы, обмен информацией между финансовыми организациями и возможность быстро блокировать подозрительные операции.

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