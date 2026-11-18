Банк России утвердил правила формирования единой базы платежных карт. Система позволит банкам проверять, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях, и соблюдать установленный законом лимит — не более 20 карт на человека с 1 сентября 2027 года. Оператором реестра станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

До конца августа 2027 года банки должны загрузить в базу сведения обо всех ранее выданных физлицам картах: их номера, типы и ИНН владельцев. Если карта была внесена в реестр, а затем закрыта, кредитная организация обязана передать информацию об этом. С сентября данные о новых картах будут поступать в систему в день выдачи, о прекращении их действия — в день закрытия.

Если при оформлении карты у банка еще нет ИНН клиента, сведения о ней направят после получения номера. В реестре будут храниться только идентификатор владельца, номер и тип карты, а также информация о ее закрытии. Данные о счетах, остатках и транзакциях передавать не потребуется. НСПК должна обеспечить круглосуточную работу системы и доступ к ней банков.

По данным ЦБ, к 1 июля в стране насчитывалось 525,62 млн платежных карт, из них 459 млн — дебетовые. С начала года их количество уменьшилось на 3,5%. Новое ограничение не потребует закрывать уже выпущенные карты: оно будет действовать при оформлении новых.

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Отсутствие ИНН может стать препятствием именно для последующего выпуска карт. До сих пор этот номер не был обязательным реквизитом при их оформлении, говорит руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич. Без ИНН банк не сможет сопоставить данные клиента с записями других кредитных организаций и проверить соблюдение лимита. При этом сам факт отсутствия номера не означает автоматической блокировки действующей карты.

Параллельно банки должны собрать ИНН у всех уже обслуживаемых физических лиц. Согласно поправкам ко второму чтению бюджетного законопроекта, срок для этого истекает 1 января 2028 года. Если клиент не передаст номер до 1 июля, банк сможет на полгода ограничить ему дистанционный доступ к счетам и снятие наличных. Еще через шесть месяцев при отсутствии данных кредитная организация получит право закрыть дистанционный доступ к счетам и картам.

Единый учет карт и сбор ИНН — часть мер ЦБ против дропперов, которые используют банковские счета для перевода и обналичивания похищенных денег. Идентификация по ИНН необходима и для запуска платформы «Антидроп»: законопроект о ней внесен в Госдуму 11 ноября. Сервис позволит ЦБ выявлять подозрительные операции и передавать сведения о рисках банкам и Росфинмониторингу. На основании этих данных кредитные организации смогут ограничивать подозрительным клиентам внесение наличных и получение переводов от физических лиц — до 30 тыс. руб. в месяц. Механизм должен затруднить переход дропперов между банками и распределение операций по нескольким счетам.

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