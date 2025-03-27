Средний размер финансовых сбережений россиян с 2022 по 2024 годы вырос со 115 тыс. до 145 тыс. руб., а медианный — с 20 тыс. до 30 тыс. руб., следует из презентации зампреда Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина к пресс-конференции, приуроченной к публикации Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. Также за этот период с 72,9% до 75,5% выросла доля семей, имеющих сбережения.

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Самым популярным финансовым активом у россиян остался банковский счет, который есть у 75,4% семей. Средний размер хранящихся на счетах средств составил 136 тыс. руб.

По данным ЦБ, самая высокая средняя сумма вложений семейного домохозяйства пришлась на акции и облигации (262 тыс.), хотя их доля в финансовых активах составила 1,4%, что на 0,2% ниже, чем в 2022 году.

Согласно презентации, российские домохозяйства также хранят средства на электронных кошельках (0,8%), вкладывают средства в негосударственные пенсионные фонды (0,6%), криптовалюту (0,5%), паевые инвестиционные фонды (0,4%) и металлические счета (0,2%).

Фото: Банк России

В то же время доля домохозяйств с финансовыми обязательствами сократилась за этот период с 23% до 20%, следует из данных ЦБ. Однако средняя задолженность выросла с 546 тыс. руб. до 788 тыс. руб., а медианная — со 140 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Под домохозяйством понимаются люди, проживающие вместе по одному адресу и имеющие общие доходы и расходы. Банк России опросил более 6 тыс. домохозяйств (более 12 тыс. респондентов), проживающих в 38 населенных пунктах России.

В декабре 2024 года заместитель председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков сообщил, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, кроме пенсионных и страховых продуктов, составляет около 15% (около 15,9 трлн).