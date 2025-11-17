За первые девять месяцев 2025 года на финансовом рынке выявлено 5,8 тыс. нелегальных проектов, причем более половины из них, по данным Банка России, обладали признаками финансовых пирамид. Вместе с тем наблюдается резкий рост количества псевдоброкеров, предлагающих торговлю криптовалютой (+63% год к году), в то время как число нелегальных кредиторов значительно сократилось (-43%), сообщает ТАСС.

Freepik

Финансовые пирамиды остаются наиболее распространенной формой мошенничества — выявлено более 3 тыс. таких проектов. Несмотря на снижение их количества на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они по-прежнему составляют основную долю нелегального сектора. Криптовалюта остается главным активом для привлечения жертв — более 1,2 тыс. пирамидальных проектов предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка.

Организаторы финансовых пирамид активно используют тему искусственного интеллекта — в 2025 году выявлено 58 мошеннических схем, эксплуатирующих эту тему. Если в 2024 году мошенники апеллировали к «автоматическим торговым роботам», то сейчас перешли к прямому упоминанию «искусственного интеллекта».

Количество нелегальных брокеров увеличилось на 63%, достигнув 1 864 субъектов. Среди них преобладают псевдофорекс-проекты (1 585) и нелегальные брокеры (279). Большинство таких проектов создаются в международных доменных зонах и используют сложные схемы вовлечения через социальные сети и телеграм-каналы.

За отчетный период по инициативе Банка России был ограничен доступ почти к 16 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным участникам финансового рынка. Регулятор отмечает, что большинство проектов блокируется на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами. По материалам ЦБ возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер воздействия.

Отдельное внимание уделяется борьбе с незаконным привлечением инвестиций — в III квартале выявлено 73 таких субъекта. Мошенники обычно предлагают инвестиции в «перспективный бизнес», однако проверить реальность проектов невозможно из-за анонимности и отсутствия документального подтверждения.