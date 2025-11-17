Новости

ЦБ заблокировал почти 16 тыс. сайтов нелегальных проектов

За первые девять месяцев 2025 года на финансовом рынке выявлено 5,8 тыс. нелегальных проектов, причем более половины из них, по данным Банка России, обладали признаками финансовых пирамид. Вместе с тем наблюдается резкий рост количества псевдоброкеров, предлагающих торговлю криптовалютой (+63% год к году), в то время как число нелегальных кредиторов значительно сократилось (-43%), сообщает ТАСС. 

Freepik

Финансовые пирамиды остаются наиболее распространенной формой мошенничества — выявлено более 3 тыс. таких проектов. Несмотря на снижение их количества на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они по-прежнему составляют основную долю нелегального сектора. Криптовалюта остается главным активом для привлечения жертв — более 1,2 тыс. пирамидальных проектов предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка.

Организаторы финансовых пирамид активно используют тему искусственного интеллекта — в 2025 году выявлено 58 мошеннических схем, эксплуатирующих эту тему. Если в 2024 году мошенники апеллировали к «автоматическим торговым роботам», то сейчас перешли к прямому упоминанию «искусственного интеллекта».

Количество нелегальных брокеров увеличилось на 63%, достигнув 1 864 субъектов. Среди них преобладают псевдофорекс-проекты (1 585) и нелегальные брокеры (279). Большинство таких проектов создаются в международных доменных зонах и используют сложные схемы вовлечения через социальные сети и телеграм-каналы.

За отчетный период по инициативе Банка России был ограничен доступ почти к 16 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным участникам финансового рынка. Регулятор отмечает, что большинство проектов блокируется на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами. По материалам ЦБ возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер воздействия.

Отдельное внимание уделяется борьбе с незаконным привлечением инвестиций — в III квартале выявлено 73 таких субъекта. Мошенники обычно предлагают инвестиции в «перспективный бизнес», однако проверить реальность проектов невозможно из-за анонимности и отсутствия документального подтверждения.

