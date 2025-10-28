В основе всех решений Банка России о ключевой ставке лежит сложный баланс. Перед регулятором стоит двойная задача: с одной стороны, максимально сократить период высокой инфляции, а с другой — не допустить замедления экономического роста до состояния «переохлаждения», заявила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению проекта федерального бюджета председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Freepik

Она также отметила, что скептические прогнозы о неэффективности мер ЦБ не оправдались. Замедление инфляции, наблюдаемое в текущем году, стало прямым следствием политики Банка России, которая привела к более умеренному росту кредитования и контролю над денежной массой.

Вместе с тем Набиуллина указала на несколько факторов, которые в ближайшей перспективе будут оказывать давление на инфляционные ожидания. По словам главы ЦБ, они могут оставаться повышенными из-за совокупного эффекта от нескольких ключевых причин:

текущего роста цен на бензин,

планируемого увеличения НДС,

корректировки методики расчета утилизационного сбора.

При этом она напомнила, что показатели инфляционных ожиданий граждан и бизнеса являются для регулятора одним из ключевых ориентиров при выработке решений в области денежно-кредитной политики.

Набиуллина констатировала, что российская экономика в настоящий момент следует сценарию управляемого выхода из состояния перегрева. Она отметила, что динамика свидетельствует о том, что «рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос».

Отдельно глава ЦБ прокомментировала замедление темпов роста ВВП, подчеркнув, что этот процесс был бы неизбежен при любом уровне ключевой ставки. Ключевым, по ее мнению, является не сам факт замедления, а условия, в которых оно происходит.

«Вопрос заключается лишь в том, происходит ли это замедление роста при ускоряющемся росте цен <…> или же экономика возвращается на траекторию устойчивого роста при снижающейся инфляции, которая позволяет компаниям контролировать свои издержки, гражданам сохранять свои сбережения», — пояснила глава ЦБ.

Продолжая курс на смягчение денежно-кредитной политики, Банк России в октябре принял решение о четвертом последовательном снижении ключевой ставки — до 16,5% годовых. Набиуллина подтвердила, что эта тенденция сохранится, и регулятор планирует продолжить уменьшение ставки на протяжении всего следующего года.