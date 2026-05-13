За последние три года цены на российских маркетплейсах росли заметно медленнее общей инфляции, а по части категорий даже снижались. К такому выводу пришла Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ), сравнив динамику цен на онлайн-площадках с индексом потребительских цен Росстата.

Аналитики изучили около 88 млн товарных позиций в девяти категориях за 39 месяцев, сопоставив данные MPStats с официальной статистикой. Накопленный индекс цен маркетплейсов составил 96,88 пункта, тогда как индекс потребительских цен за тот же период достиг 116,67 пункта.

Сильнее всего за период исследования подорожали зоотовары — на 23%. В категориях «спорт и отдых» и «косметика и здоровье» рост оказался умеренным, на уровне 4–5%. При этом электроника и аксессуары подешевели на 2%, а одежда и обувь — более чем на 8%.

Параллельно с ценовой динамикой существенно изменились условия работы продавцов. Крупные платформы заметно увеличили комиссии: у Ozon они выросли с 7,94% до 38,14%, у «Яндекс Маркета» — с 8,52% до 35,01%, у Wildberries — с 18,57% до 32,2%.

Маркетплейсы объясняют сдержанный рост цен скидками, программами лояльности и высокой конкуренцией между продавцами. В Wildberries считают, что именно конкуренция и платформенная модель помогают удерживать цены ниже инфляции. В Ozon отмечают, что скидки работают динамически и продавец может отказаться от них, но многие участники рынка затем снова возвращаются к этому инструменту.

Эксперты связывают такую ценовую модель сразу с несколькими факторами. В частности, масштаб платформ, более эффективная логистика и активное субсидирование скидок. Но рост комиссий и издержек постепенно давит на продавцов. Если эта нагрузка продолжит увеличиваться, площадкам и селлерам придется пересматривать ценовую политику.

Сравнение с общей инфляцией при этом не идеально. На маркетплейсах преобладают непродовольственные товары, тогда как в традиционной рознице большую долю занимает продуктовая корзина. Поэтому напрямую сопоставлять цены онлайн-площадок и общий индекс потребительских цен можно только с оговорками.

Аналитики считают, что модель низких цен за счет промо и субсидий вряд ли будет устойчивой бесконечно. По мере роста расходов платформ, комиссий для продавцов и возможных регуляторных изменений разрыв между онлайн- и офлайн-торговлей может постепенно сокращаться.

