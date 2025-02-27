Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора. Новую дату массового запуска цифрового рубля она обещала назвать позднее. Также Набиуллина отметила большой спрос на самозапреты кредитов.



Глава Банка России сообщила, что доля безналичных платежей в России по итогам 2024 года выросла на 2,4%, достигнув показателя в 85,8%. По ее словам, это говорит о качестве платежных сервисов и доверии к ним граждан и бизнеса.

Набиуллина также заявила, что массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем первоначально планировалось. По ее словам, это будет возможно после отработки всех деталей в пилотном проекте и проведения консультаций с банками по экономической модели, которая станет наиболее привлекательной для клиентов.

В пилотном проекте принимают участие 15 банков и около 30 компаний. Набиуллина рассказала, что регулятор получает от отрасли вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о переносе сроков широкого внедрения цифрового рубля.

«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — отметила она.

В рамках встречи, организованной Ассоциацией банков России, Набиуллина также отметила, что в Банке России предвидят большой спрос на самозапреты на кредиты со стороны граждан, которые опасаются мошенничества.

Также она рассказала о планах ЦБ сделать стандартную ипотеку более привлекательной для банков, а именно исключить возможные подводные камни. «И к кредитам, которые отклоняются от стандартных параметров, мы хотим применять более строгие правила», — отметила Набиуллина.

По ее словам, корпоративное кредитование по итогам 2025 года может увеличиться на 8–13% и кредиты продолжат вносить свой вклад в экономический рост страны. По прогнозам, динамика портфеля в 2025 году составит от -1% до +4%.

Кроме того, Набиуллина отметила, что Банк России готов предусмотреть послабления по реструктуризации отдельных кредитов компаний.

Ожидается, что прибыль российских банков по итогам 2025 года будет меньше, но останется на уровне прошлогодних значений — 3–3,5 трлн руб. Это позволит увеличивать капитал и, соответственно, поддерживать кредитование экономики.

Напомним, что в январе Центральный банк России ответил в своем Telegram-канале на вопросы россиян, присланные в специальный бот организации. Первую часть интервью регулятор посвятил опасениям по поводу заморозки вкладов. Центробанк назвал эту перспективу вредным мифом и объяснил, почему такой сценарий невозможен.