С 2027 года российские банки будут обязаны привязывать все новые и действующие счета клиентов к их индивидуальным налоговым номерам (ИНН). Об этом сообщила РБК заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

Freepik

Введение такой меры связано с подготовкой к запуску системы «Антидроп», которая призвана повысить прозрачность банковских операций и усилить борьбу с мошенничеством. Решение принято на фоне роста числа случаев использования подставных лиц для открытия счетов и проведения сомнительных транзакций.

По словам Поляковой, для перехода на новую систему не потребуется участия самих граждан. Банки смогут получить необходимые данные об ИНН клиентов с помощью инструментов Федеральной налоговой службы.

Система «Антидроп» разрабатывается для предотвращения использования банковских счетов в мошеннических схемах, в том числе при обналичивании средств и выводе денег за рубеж. Привязка счетов к ИНН позволит упростить идентификацию клиентов и повысить эффективность контроля за финансовыми операциями.

При этом решение о мерах в отношении выявленного нарушителя будет принимать каждое финансовое учреждение самостоятельно, добавила Полякова.

Ранее Центробанк уже предпринимал шаги по усилению контроля за банковскими операциями, в том числе через внедрение дополнительных требований к идентификации клиентов и обмену данными между банками и государственными органами.