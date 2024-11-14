На сайте Центрального банка России появилась информация о повышении курса доллара США до 99,018 руб. Таким образом, за день он поднялся на 65,23 коп. До этого официальный курс американской валюты превышал отметку в 99 руб. более года назад.

С середины июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. Прежде они рассчитывались на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю.

Официальные курсы валюты используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на валютные пары, по вечным фьючерсам на пары доллар/рубль и евро/рубль, а также фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.

По мнению эксперта по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, очередное ослабление рубля свидетельствует о том, что негативные внешнеторговые факторы перевешивают возможный отток средств из иностранной валюты, вызванный итогами выборов в США. Он считает, что в преддверии этого события инвесторы делали ставку на иностранную валюту, опасаясь неопределенности.

Ранее в ЦБ РФ заявили о кредитном перегреве внутри страны. Это обусловлено низкой чувствительностью существенной части отраслей к процентной ставке. Банк России и ранее выражал беспокойство слишком высокими темпами кредитования.