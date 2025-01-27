Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости «Циан». Это позволит компании получить публичный статус.

«Банк России 24 января 2025 года принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества «Циан технолоджи Лтд»», — говорится в сообщении Центробанка. Им был присвоен регистрационный номер выпуска 1-01-16918-А.

Проспект акций это документ, содержащий всю существенную информацию о предложении ценных бумаг, который готовится эмитентом перед размещением и содержит существенную информацию об организации и параметры планируемых размещений.

В сентябре 2024 года компания Cian Technology Ltd, которой принадлежит сервис, в рамках смены страны регистрации компании в России была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области под названием «международная компания акционерное общество «Циан технолоджи Лтд» (МКАО «Циан»).

После получения публичного статуса МКАО «Циан», которое ожидается до конца января 2025 года, представители компании планируют сделать остальным акционерам Cian PLC публичное предложение об обмене.

Напомним, что «Циан» работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролирует «Циан технолоджи».

Ранее стало известно, что в 2025 году Московская биржа переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон, что подразумевает понижение их статуса. Представители сообщили, что такие бумаги будут «доступны для покупок только квалифицированным инвесторам».