Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин направил обращение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков. В Центробанке идею поддержали.

Банк России сообщил о готовности рассмотреть вопрос о введении тестирования на финансовую грамотность в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. В ведомстве предложили совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей.

В ответе на обращение Демина отмечается, что тема осознанного отношения к получению заемных средств и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности Банка России — для работающих граждан и для пенсионеров, для студентов и даже школьников.

Также представители Центробанка подчеркнули, что совместно с Минфином и другими органами исполнительной власти в России ведется работа по формированию финансовой культуры граждан.

Под этим подразумевается обучение анализу доходов и расходов, оценке кредитной нагрузки и ответственному отношению к обслуживанию долга. В 2024 года участниками проекта стали более 11 млн россиян.

Ранее в Сбербанке заявили, что в 2024 году объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб. Это значительно меньше рекордного показателя 2023 года, когда он достиг 7,8 трлн руб. Спрос упал из-за «значительных ограничений» в сегменте льготного кредитования и высокой ключевой ставки.