В III квартале 2024 г. стоимость аренды жилья значительно возросла по всей стране. В результате арендные ставки обновили исторические максимумы: в Москве — в среднем 111 тыс. руб. в месяц, в Санкт Петербурге — 56 тыс. руб., в нестоличных городах — 43 тыс. руб. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 гг., когда на рынке аренды наблюдался избыток предложения, арендные ставки в столицах выросли на 70%, в других городах почти в 1,5 раза, говорится в обзоре Аналитического центра «ДОМ.РФ».

Стоимость арендной платы растет несмотря на то, что закрытые лоты компенсируются новыми публикациями, а число активных объявлений о сдаче квартир третий квартал подряд составляет 55-56 тыс. При этом в июле-сентябре среднее количество просмотров объявлений сократилось, а срок их экспозиции увеличился. В Москве средний срок сдачи квартиры достиг 22 дней (+2 дня к II кварталу), в Санкт-Петербурге — 29 дней (+12 дней).

Руководитель «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг выделяет следующие причины роста арендных ставок:

снижение преимущества предложения над спросом;

рост ставок в экономике;

недоступность ипотеки и, как следствие, покупки готовых квартир вне льготных программ;

снижение доступности жилья на первичном рынке.

По его словам, граждане, которые не попадают под условия «Семейной», «ИТ» или «Дальневосточной ипотеки», стали чаще рассматривать аренду в качестве основного инструмента улучшения жилищных условий, что и привело к росту цен. Такая ситуация будет сохраняться до начала активного смягчения денежно-кредитной политики, считает Михаил Гольдберг.

По данным отчета, рост арендных ставок привел к увеличению доходности от сдачи квартир. В Москве она стала максимальной за последние 4 года и достигла 8%, в других городах — увеличилась до 7%. Однако эти показатели в 2-2,5 раза уступают доходности альтернативных вложений, что сдерживает выход новых арендных квартир на рынок, поскольку потенциальные инвесторы предпочитают более выгодные инструменты.

«На фоне повышенного спроса и роста ставок на рынке арендного жилья в Москве и регионах отмечается тенденция к избирательному подходу в найме со стороны участников рынка. Потенциальные арендаторы ожидают получить продукт максимально высокого качества на привычных для себя условиях», — отметил заместитель директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Илья Климов.

Ранее были названы города, где собственники квартир, лояльные к съемщикам с домашними животными, готовы сдавать свое жилье дешевле тех, кто даже не рассматривает владельцев животных в качестве нанимателей. Разница в ставках в зависимости от размера квартиры в среднем составляет 7–9%. Сдать квартиру дешевле готовы в 60% крупных городов с населением от 500 тыс. человек.