Названы города, где собственники квартир, лояльные к съемщикам с домашними животными, готовы сдавать свое жилье дешевле тех, кто даже не рассматривает владельцев животных в качестве нанимателей. Разница в ставках в зависимости от размера квартиры в среднем составляет 7–9%. Сдать квартиру дешевле готовы в 60% крупных городов с населением от 500 тыс. человек, сообщает «РБК».

Были проанализированы предложения найма однокомнатных и двухкомнатных квартир во всех городах России с населением от 500 тыс. человек. В ходе исследования определили долю предложений, где владельцы квартир готовы сдавать жилье арендаторам с животными, и разницу в арендных ставках между ними и теми предложениями, где арендодатель против заселения с питомцем.

Во Владивостоке самые лояльные арендодатели, выяснили исследователи. Сдать двухкомнатную квартиру нанимателям с домашними животными или без они готовы почти вдвое (на 96%) дешевле тех владельцев квартир, которые съемщиков с домашними животными не приемлют. Разница в средних ставках за такие предложения — 32,8 тыс. руб. в месяц против 64,3 тыс. руб. в месяц. Среди собственников однокомнатных квартир разница стоимости — 58%, 22 тыс. руб. против 34,8 тыс. руб.

Второе место занял Воронеж, где проявили лояльность владельцы однокомнатных квартир. Те, кто не против квартирантов с животными, сдают свое жилье на 60% дешевле — в среднем за 14 тыс. руб. в месяц против 22,4 тыс. руб.

Существенная разница в ставках в Тольятти (52%, 16 тыс. руб. против 24,3 тыс. руб. в месяц) и в Ижевске (51%, 16,8 тыс. руб. против 25,3 тыс. руб. в месяц). В этих городах такое различие отмечено аналитиками для двухкомнатных квартир.

В 40% крупных российских городов ставки найма жилья, куда пустят владельцев животных, перевешивают. Так, в Новосибирске жилье будет дороже на 26% — в среднем 25,9 тыс. руб. в месяц за однокомнатную квартиру для нанимателей без животных против 34,8 тыс. руб. для съемщиков с питомцами.

В Москве разница составляет 24% — 89,7 тыс. руб. в месяц за двухкомнатную квартиру против 118,8 тыс. руб. В Краснодаре лояльные к домашним животным арендодатели сдают однокомнатные квартиры на 23% дороже — 22,8 тыс. руб. против 29,7 тыс. руб.

По подсчетам аналитиков, количество pet-friendly арендодателей постепенно увеличивается. Три года назад о возможности поселиться с животными сообщалось в 30% объявлений о сдаче квартир, год назад — в 32%, теперь их стало 34%.

Только в 23% крупных городов не менее трети собственников жилья готовы пустить арендаторов с кошками или собаками. Больше всего таких во Владивостоке (60%) и Новосибирске (59%). На третьем месте с показателем 40% находится Москва. Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики» отметила, что во многих городах в более старом фонде с низкими ставками аренды собственники лояльнее к питомцам, чем в недавних новостройках, где ставки выше.

«Разница в арендных ставках связана не только и не столько с тем, что противники домашних животных более жадные. В первую очередь это про состояние квартир, — прокомментировала Лапшина. — Обычно в квартирах, где можно заселиться с животными, более простой ремонт. Собственники квартир с дорогим качественным ремонтом (а значит, и с более высокими ставками при прочих равных) не хотят лишних проблем в виде порчи имущества».

Ранее сообщалось, что собрания собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) предлагают проводить по видеоконференцсвязи (ВКС), а для голосования использовать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иную систему электронного голосования. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму группой депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Согласно документам, изменения предлагается внести в статью 44.1 Жилищного кодекса РФ.