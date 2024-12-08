За последний месяц цены долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России снизились на 2–3%. Это связано не только с низкой активностью арендаторов, но и с увеличением количества предложений, включая нераспроданные и инвестиционные квартиры. Ожидается, что снижение цен продолжится в декабре и январе, однако в феврале показатели могут снова вырасти.

В начале декабря средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (включая 16 городов-миллионников, а также Московскую и Ленинградскую области) составила 32,3 тыс. руб. в месяц, в то время как двухкомнатные квартиры арендовали в среднем за 46,1 тыс. руб. По сравнению с ноябрем цены снизились на 2 и 3% соответственно. Это снижение наблюдается уже третий месяц подряд, с сентября стоимость однокомнатных квартир упала на 4%, а двухкомнатных — на 6%.

Согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость «однушек» в городах-миллионниках в декабре составила 32,2 тыс. руб. в месяц, сократившись на 1,1% к ноябрю. По оценке «Авито Недвижимости», медианная стоимость аренды жилья в России составляет 33 тыс. руб. в месяц (за 30 дней она снизилась на 6%). В «Яндекс Аренде» также зафиксировали снижение среднего значения стоимости аренды на 3% к ноябрю — до 38 тысяч рублей в среднем по городам-миллионникам.

Заместитель директора компании «Инком-Недвижимость», Оксана Полякова, отмечает, что высокий сезон на рынке аренды жилья в Москве подошел к концу. Тем не менее собственники не спешат с массовым снижением цен на аренду. По словам эксперта, около половины владельцев недвижимости, скорее всего, пересмотрят свои ценовые предложения, в то время как остальные предпочитают ждать повышения активности со стороны арендаторов. В целом, Полякова указывает на то, что текущая стоимость аренды жилья в Москве все еще завышена.

Директор департамента аренды «Этажей», Ольга Павлинова, подчеркивает, что владельцы недвижимости уже начали замечать снижение интереса к своим объектам. Многие из них стремятся сдать жилье до новогодних праздников, что, по ее мнению, вероятно, приведет к частичному выравниванию ситуации на рынке, который вскоре может отыграть последствия осеннего перегрева.

Ситуация на рынке аренды дополнительно осложняется тем, что арендное предложение продолжает увеличиваться за счет перераспределения объектов со вторичного рынка. Это явление также подтверждает Роман Жуков, руководитель «Яндекс Аренды», который отмечает, что на рынок активно выходят инвестиционные квартиры. Увеличение предложений, по мнению Ольги Павлиновой, будет сохраняться на фоне снижения спроса на покупку готовых квартир.

Декабрь и январь — низкий сезон на рынке долгосрочной аренды, на него приходится период отпусков, напоминает Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

«Если продажи жилья продолжат оставаться на нынешнем уровне, то, вероятно, цены будут и дальше снижаться. В случае их дополнительного падения тренд может измениться, и мы увидим рост цен», — говорит Ольга Павлинова. По ее мнению, возврат к росту цен придется на февраль — март следующего года. Роман Жуков также прогнозирует небольшое снижение медианных ставок и уровня спроса в декабре и начале января.

В преддверии зимних каникул аналитики фиксируют высокий интерес к путешествиям по России и повышенный спрос на аренду посуточного жилья. Специалисты рассказали, сколько придется заплатить за аренду жилья и отелей на новогодние праздники.