В преддверии зимних каникул аналитики фиксируют высокий интерес к путешествиям по России и повышенный спрос на аренду жилья. В «РБК Недвижимости» рассказали, сколько придется заплатить за аренду жилья и отелей на новогодние праздники.

Сервис «Суточно.ру» заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 40%. Самыми востребованными датами для бронирований стали 29–31 декабря и 2–3 января.

Директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Айрат Мусин отметил, что наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии. Средняя цена аренды жилья в целом по России на каникулы составляет 6,8 тыс. руб. за сутки, что на 12% больше, чем год назад.

По данным платформы «Авито Путешествия», самым популярным направлением в период новогодних праздников стал Санкт-Петербург, оттеснив Москву на второе место. В топ-5 городов также вошли Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

Средняя стоимость бронирования квартир и апартаментов за ночь для празднования Нового года, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость»:

Санкт-Петербург — 6,1 тыс. руб.;

Москва — 7,5 тыс. руб.;

Сочи — 7,2 тыс. руб.

Аренда номеров в гостиницах России также подорожала, утверждают эксперты. Средняя стоимость аренды отелей на новогодние праздники в целом по стране составляет 7 тыс. руб. за сутки. За год ставка выросла на 15%.

Спрос на отели за год увеличился на 30–40%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы с тремя и четырьмя звездами, которые в среднем люди бронируют на трое суток.

В сервисе «Яндекс Путешествия» заявили, что в 2025 году отели с тремя звездами или без звезд обойдутся примерно в 7–8 тыс. руб., четырехзвездочные — в 11,7 тыс. за ночь, а пятизвездочные — более чем в 20 тыс. руб. в сутки. Однако такие премиальные варианты пользователи бронируют всего в 7% случаев.

По сравнению с прошлым годом число бронирований отелей на праздничный период увеличилось почти на 30%. Среди более дорогих способов провести новогодние каникулы — отдых на турбазе, в глэмпинге или в доме отдыха. За такие форматы придется в среднем отдать от 13 тыс. до 16 тыс. руб.

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» в октябре 2024 года провели опрос и выяснили, что 55% россиян закладывают на поездку в зимние праздники бюджет до 5 тыс. руб. в сутки. При этом, выбирая жилье на Новый год, туристы в первую очередь смотрят на локацию и транспортную доступность.