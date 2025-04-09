Весной 2025 года в большинстве крупных городов России наблюдается стремительный рост цен на вторичное жилье, который опережает динамику цен на новостройки. В отдельных регионах, по данным витрины недвижимости Restate, стоимость уже сравнялась со стоимостью первичных квартир, а в некоторых случаях даже превысила ее. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

C января по март 2025 года во многих крупных городах России отмечается ускоренный рост цен на вторичное жилье, который зачастую опережает увеличение стоимости новостроек. Restate выяснил, что в 11 из 15 мегаполисов именно вторичное жилье дорожает быстрее.

Среди городов, где цены на вторичное жилье растут особенно активно, можно выделить Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Казань. Однако в Москве, Нижнем Новгороде, Омске и Воронеже цены на новостройки опережают «вторичку».

В начале 2025 года в Ростове-на-Дону цены на жилье в обоих сегментах рынка были примерно одинаковыми. Однако за первый квартал цена на вторичное жилье выросла на 10 тыс. руб. за м², или на 9%. В результате готовые квартиры стали в среднем дороже, чем строящиеся. А на рынке новостроек в городе наблюдается стагнация. В то же время Ростов остается самым доступным городом-миллионником по стоимости жилья: средняя цена на первичное жилье там составляет 114 тыс. руб. за м².

Готовое жилье в Челябинске выросло в стоимости на 2 тыс. руб. за квадратный метр, что соответствует росту в 2%, при этом цены остаются одними из самых доступных в стране — 104 тыс. руб. за м². В то же время новостройки ощутили падение цен на 7 тыс. руб. за м², или на 4%, — это самое значительное снижение среди городов-миллионников. Специалисты связывают это с избытком предложения и отсутствием необходимости в эскроу-счетах для сданных домов.

В Волгограде растут цены на вторичное жилье, тогда как первичный рынок демонстрирует незначительное снижение. Похожая ситуация наблюдается в Перми. В Казани стоимость вторичного жилья близка к 200 тыс. руб. за м², в то время как первичный сегмент пока не достигает этой отметки. Новосибирск и Красноярск отмечают рост вторичного сегмента при стабильных ценах на новостройки. В Краснодаре же рынок обоих сегментов остается стабильным без значительных изменений с начала года.

В Санкт-Петербурге к середине года в сегменте студий цены на вторичное и первичное жилье выровнялись и составляют 266 тыс. руб. за м². Разница в ценах сохраняется в одно- и двухкомнатных квартирах, но постепенно сокращается, в то время как многокомнатные квартиры остаются заметно дороже на первичном рынке. При этом в Москве цены на вторичном рынке жилья остаются неизменными, а новостройки подорожали на 7%. В Нижнем Новгороде стоимость первичного жилья увеличилась на 10%, вторичного — всего на 2,5%. Это связано с ограниченным количеством новых проектов на рынке.

В Сочи с ноября цены на готовое жилье снизились на 14%. Однако новостройки, напротив, подорожали на 16% за квартал из-за дефицита нового строительства, вызванного мораторием.

Читайте также 93% российских новоселов недовольны качеством квартир в новостройках

Ранее консалтинговая компания SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала, как менялась средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в 50 городах России в марте 2025 года. Эксперты отметили, что снижение цен практически остановилось. Отрицательная динамика была зафиксирована всего в одном городе.