Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил о завершении работы над первыми функциональными прототипами аппаратных устройств компании. Это событие стало результатом стратегического партнерства с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, чей дизайн-стартап io был приобретен OpenAI в мае 2024 года за рекордные $6,4 млрд, пишет CNBC.

Альтман раскрыл философскую концепцию будущего устройства, описав его как инструмент для создания «спокойной цифровой атмосферы». Проводя аналогию, он противопоставил его современным смартфонам, которые сравнил с «прогулкой по Таймс-сквер», где бесчисленные элементы борются за внимание пользователя. В отличие от этого, новое устройство должно создавать ощущение «пребывания в уединенной хижине у горного озера».

Техническая реализация предполагает следующие ключевые возможности:

● Фоновое выполнение задач в течение продолжительного времени

● Интеллектуальная фильтрация информационного потока

● Контекстное понимание важности уведомлений

● Глубокая персонализация на основе анализа предпочтений, мыслей и коммуникаций пользователя

Проект развивается на фоне активной конкуренции на рынке AI-устройств. Такие технологические гиганты, как Amazon, Google и Meta, уже представили свои решения (умные очки, колонки), но ни одно из них не стало отраслевым стандартом. В то же время многочисленные стартапы экспериментируют с новыми форм-факторами (кулоны, браслеты) и концепциями персонализированных AI-ассистентов

Джони Айв обозначил ориентировочный срок выхода продукта на рынок — около двух лет, подчеркнув при этом традиционную для аппаратной разработки неопределенность сроков. Особый интерес представляет недавнее партнерство OpenAI с производственным гигантом Foxconn, хотя компании пока не раскрывают, касается ли это сотрудничество непосредственно производства потребительских устройств.

Эксперты отмечают, что успешная реализация этого проекта может не только преодолеть текущий застой в области AI-устройств, но и создать серьезную конкуренцию существующим платформам, включая продукты Apple.