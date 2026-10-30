В ноябре 2026 года производители и продавцы продуктов перейдут на новые этапы маркировки, а для отдельных удобрений начнется обязательное нанесение кодов. Одновременно изменятся тарифы страхования опасных объектов, перечень продовольствия с НДС 10% и порядок таможенного осмотра. «Инк» собрал главное для предпринимателей — с датами и ссылками на документы.

Каждой упаковке растительного масла — свой учет

Что изменится: с 1 ноября участники оборота отдельных пищевых растительных масел и масложировой продукции переходят на поэкземплярный учет. При передаче товара между компаниями и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей, потребуется указывать коды конкретных упаковок, а не только код товара и количество. Новые требования распространяются на продукцию, произведенную с 1 ноября 2026 года.

Кому важно: производителям и импортерам масел, дистрибьюторам, оптовикам, продуктовой рознице, общепиту, пищевым производствам, специалистам по товарному учету и электронному документообороту.

Молочку отследят по партиям

Что изменится: также с 1 ноября для молочной продукции со сроком годности более 40 суток вводится учет по партиям: в систему маркировки потребуется передавать номер производственной партии. А еще начинается обязательная маркировка наборов и групповых упаковок отдельных видов молочной продукции — в том числе сыров, мороженого, сливок и йогуртов — с передачей сведений об их маркировке и вводе в оборот.

Кому важно: молочным производствам, импортерам, дистрибьюторам, оптовикам, торговым сетям, продавцам на маркетплейсах, специалистам по складскому учету и упаковке.

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Маркировка удобрений в потребительской упаковке

Что изменится: с первого дня ноября производители и импортеры отдельных удобрений в потребительской упаковке должны наносить коды маркировки и передавать сведения в «Честный знак». Требование касается товаров из установленного перечня, а не всех удобрений: дальнейшие этапы, включая обязательный поэкземплярный электронный документооборот и вывод кодов из оборота на кассе, начнутся позднее.

Кому важно: производителям и импортерам удобрений, садовым центрам, магазинам товаров для дачи, дистрибьюторам, маркетплейсам, специалистам по товарному учету.

Виды муки под НДС 10%

Что изменится: с 9 ноября обновляется перечень кодов продовольственных товаров, при реализации которых в России применяется ставка НДС 10%. Поправки касаются отдельных видов муки, включая пшеничную муку для макаронных изделий, и затронут документы по этой продукции, появившиеся с 1 января 2026 года.

Кому важно: мукомольным предприятиям, производителям макарон, поставщикам продовольствия, оптовикам, рознице, бухгалтерам и налоговым специалистам.

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Страхования ответственности владельцев опасных объектов

Что изменится: с 1 ноября расширяется тарифный коридор обязательного страхования ответственности за вред от аварии на опасном объекте. Нижние границы базовых ставок снижаются на 25–75% в зависимости от вида объекта, а верхняя граница для части объектов с оборудованием под давлением повышается на 25%.

Кому важно: промышленным предприятиям, владельцам объектов с оборудованием под давлением, нефтегазовым и горнодобывающим компаниям, металлургии, владельцам кранов, страховым брокерам, финансовым директорам.

Новый порядок таможенного осмотра

Что изменится: с 20 ноября начинает действовать порядок таможенного осмотра с применением новых мер контроля. Речь о процедуре по коммерческим поставкам, это касается, в частности, декларантов и перевозчиков. Того, что с собой провозят обычные люди для личного использования, новый порядок не затронет.

Кому важно: импортерам и экспортерам, перевозчикам, таможенным представителям, декларантам, логистическим компаниям, специалистам по ВЭД.

Отчет о применении специальных экономических мер

Что изменится: с 3 ноября вступают в силу правила отчетности перед Роскомнадзором о специальных экономических мерах в отношении блокируемых лиц — например, об ограничении финансовых операций или блокировании денежных средств. Отчет потребуется подавать через «Госуслуги» ежеквартально, не позднее третьего рабочего дня следующего месяца. Даже если такие меры не применялись, все равно необходимо будет направить отчет — нулевой.

Кому важно: операторам мобильной связи и крупным операторам передачи данных, организациям федеральной почтовой связи, юридическим и комплаенс-службам, финансовым подразделениям.

Необязательная маркировка промышленного оборудования

Что изменится: с 1 ноября начинается эксперимент по маркировке отдельных видов промышленного оборудования и комплектующих — дизель-генераторных и газопоршневых установок, двигателей внутреннего сгорания, синхронных генераторов, подшипников, узлов лифтового оборудования и устройств безопасности. Участие добровольное, коды предоставляются бесплатно.

Кому важно: производителям и импортерам промышленного оборудования, поставщикам генераторов и двигателей, продавцам подшипников, лифтовым компаниям, операторам электронного документооборота.

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