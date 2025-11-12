Стартап Eternos, задуманный как технология «цифрового бессмертия», официально сменил имя на Uare.ai и получил $10,3 млн инвестиций от фондов Mayfield и Boldstart Ventures. Компания, основанная в 2024 году создателем LivePerson Робертом ЛоКассио, теперь хочет не просто хранить память о людях — а дать каждому возможность создать собственный искусственный интеллект, «вшитый» в его личность, привычки и историю жизни.

Freepik

Изначально Eternos задумывался как сервис для тех, кто хочет «остаться рядом» с близкими после смерти. Первый клиент проекта, смертельно больной немецкий предприниматель Майкл Боммер, провел 25 часов, рассказывая о себе, чтобы создать цифровую копию, с которой родные смогут говорить после его ухода. История получила вирусное распространение, но неожиданно для создателя оказалось, что большинство пользователей вовсе не думают о конце жизни — они хотят цифрового помощника еще при жизни.

Так родилась идея Human Life Model (HLM) — уникальной системы, которая обучается не на безликих интернет-данных, а только на информации о конкретном человеке: его голосе, решениях, ценностях и взглядах. На основе HLM создается персональный ИИ, который знает вас так, как не знает ни один алгоритм.

Теперь Uare.ai предлагает использовать цифровые версии людей не как память, а как второе «я» — помощника, консультанта, коллегу. «Мы не хотим, чтобы большие модели становились умнее за наш счет. С Uare.ai вы владеете своей моделью, можете ею делиться или даже зарабатывать на ней», — говорит ЛоКассио.

Платформа Uare.ai, запуск которой ожидается в конце 2025 года, позволит пользователям обучать свои модели, отвечая на вопросы о жизни в тексте, голосе или видео. Цифровой двойник сможет писать тексты, помогать в общении с клиентами, создавать контент и даже управлять проектами. Если ИИ не знает ответа, он честно скажет «не знаю», — в отличие от моделей вроде Character.ai, которые заполняют пробелы догадками.