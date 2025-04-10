Разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью компания F6, предупредил о появлении ресурсов, на которых предлагают стать участниками инвестиционной программы «Цифровой рубль Банка России». Мошенники приглашают посетителей сайтов присоединиться к программе пассивного заработка на финансовом рынке. Цифровой рубль на этих ресурсах служит приманкой для классической схемы инвестиционного мошенничества. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».
Пользователи, попадая на подобные сайты, видят страницу с символикой цифрового рубля и чат-бот с «личным менеджером», который в первых сообщениях обещает «доход от 100 тыс. руб. уже с первых дней». При этом пользователя заранее предупреждают, что минимальная сумма «инвестиций» составляет 10 тыс. руб.
Под предлогом расчета потенциального дохода и «удобной» суммы вклада потенциального инвестора просят ответить на ряд вопросов. Требуется указать возраст, гражданство, статус на рынке труда, финансовую цель, диапазон дохода.
После получения ответов, чат-бот запрашивает имя, фамилию и контактный номер телефона, и обещает, что специалисты перезвонят в ближайшее время. После этого злоумышленники связываются с жертвой представляясь персональным «менеджером», открывает ей доступ к «инвестиционной платформе» и убеждает внести «депозит». Итог таких действий всегда один — полная потеря внесенных денег.
Эксперты отмечают, что все обнаруженные ими мошеннические сайты зарегистрированы в период с 18 марта по 4 апреля. Ресурсы созданы по единому шаблону, но структура ссылок отличается. Это позволяет предположить, что подобные схемы используют несколько мошеннических партнерских программ.
Старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына пояснила, что для привлечения внимания потенциальных жертв злоумышленники используют актуальные новостные поводы, имена известных людей и бренды. Цифровой рубль — как раз такой бренд, про который слышали многие, но не все понимают, что он из себя представляет и зачем нужен. Этим и пользуются мошенники.