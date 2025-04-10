Разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью компания F6, предупредил о появлении ресурсов, на которых предлагают стать участниками инвестиционной программы «Цифровой рубль Банка России». Мошенники приглашают посетителей сайтов присоединиться к программе пассивного заработка на финансовом рынке. Цифровой рубль на этих ресурсах служит приманкой для классической схемы инвестиционного мошенничества. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Пользователи, попадая на подобные сайты, видят страницу с символикой цифрового рубля и чат-бот с «личным менеджером», который в первых сообщениях обещает «доход от 100 тыс. руб. уже с первых дней». При этом пользователя заранее предупреждают, что минимальная сумма «инвестиций» составляет 10 тыс. руб.

Под предлогом расчета потенциального дохода и «удобной» суммы вклада потенциального инвестора просят ответить на ряд вопросов. Требуется указать возраст, гражданство, статус на рынке труда, финансовую цель, диапазон дохода.

После получения ответов, чат-бот запрашивает имя, фамилию и контактный номер телефона, и обещает, что специалисты перезвонят в ближайшее время. После этого злоумышленники связываются с жертвой представляясь персональным «менеджером», открывает ей доступ к «инвестиционной платформе» и убеждает внести «депозит». Итог таких действий всегда один — полная потеря внесенных денег.

Эксперты отмечают, что все обнаруженные ими мошеннические сайты зарегистрированы в период с 18 марта по 4 апреля. Ресурсы созданы по единому шаблону, но структура ссылок отличается. Это позволяет предположить, что подобные схемы используют несколько мошеннических партнерских программ.

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Старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына пояснила, что для привлечения внимания потенциальных жертв злоумышленники используют актуальные новостные поводы, имена известных людей и бренды. Цифровой рубль — как раз такой бренд, про который слышали многие, но не все понимают, что он из себя представляет и зачем нужен. Этим и пользуются мошенники.