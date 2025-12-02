С 2022-го по 2024 год доходы россиян значительно выросли — такие изменения коснулись 65% семей, следует из панельного обследования Банка России, отслеживающему одни и те же хозяйства с 2018 года. Причем наибольший прирост зафиксирован в наименее обеспеченных группах населения, пишет «Коммерсант».

Freepik

Это произошло благодаря тому, что люди массово вышли на работу. При этом каждый одиннадцатый занятый в 2024 году ранее не работал. Также такому скачку посопособствовал заметный рост реальных зарплат, особенно в сферах торговли и среди неквалифицированных работников, где прибавка составила около 25%.

Однако параллельное исследование Института экономики РАН указывает, что за этими обнадеживающими цифрами скрываются системные проблемы. Эксперты института видят ключевую причину роста не в повышении производительности, а в структурном дефиците рабочей силы, который за пять лет вырос с 6% до 37% среди российских предприятий. Поэтому повышение зарплат становится вынужденной мерой бизнеса в борьбе за кадры, а не отражением экономического прогресса.

Несмотря на формальные рекорды занятости, качество рабочих мест снижается: падают требования к квалификации, растет доля занятых не по специальности, а фактическая нагрузка увеличивается — средняя рабочая неделя достигла исторического максимума в 38,2 часа, то есть работодатели рассчитывают на труд имеющихся работников, а не на наем новых.

Читайте также Банкиры возглавили рейтинг по росту доходов в России

В итоге финансовая устойчивость многих семей остается уязвимой — более трети хозяйств не способны покрыть собственные внезапные расходы. Сохраняется и значительный разрыв в оплате труда: заработок 10% самых высокооплачиваемых работников превышает доходы 10% самых низкооплачиваемых в 3,67 раза.

Кроме того, доля труда в создаваемом российском ВВП (44–45%) остается ниже, чем в развитых экономиках, а это говорит о занижении доли работников в распределяемой добавленной стоимости.

Выходит, что рост доходов — не экономическое достижение, а сигнал о дисбалансе рынка труда, без решения глубинных структурных проблем его положительный эффект может оказаться ограниченным.