В 2025 году одна проверка обходилась российским организациям в среднем в 231 тыс. руб. Это на 16% больше, чем двумя годами ранее. Рост стоимости контрольных мероприятий произошел на фоне их сокращения: за тот же период количество проверок уменьшилось с 236 тыс. до 196 тыс., подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

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В общую стоимость специалисты ЦСР включили два основных вида расходов — время сотрудников, занятых взаимодействием с проверяющими, и оплату привлеченных консультантов. За 2023–2025 годы средняя зарплата работников, участвующих в таких процедурах, выросла на 36%, а услуги консалтинга подорожали на 16,3%.

В результате общее сокращение административной нагрузки оказалось слабее в денежном выражении. В 2023 году организации потратили на контрольные мероприятия около 47 млрд руб., а в 2025-м — 45,5 млрд руб. Таким образом, снижение составило только 3,1%, несмотря на 17-процентное уменьшение числа проверок.

За этот период существенно поменялась и структура расходов. Если в 2023 году некоммерческие организации тратили на проверки больше коммерческого сектора — 26,9 млрд против 20,1 млрд руб., — то к 2025 году ситуация изменилась. Расходы бизнеса достигли 29,3 млрд руб., тогда как НКО — 16,2 млрд руб. На соотношение повлияло более быстрое сокращение проверок некоммерческих организаций.

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Экономить организациям удается и за счет перехода от судебного к досудебному обжалованию. Электронная процедура через «Госуслуги», по расчетам ЦСР, требует в шесть-семь раз меньше средств. За три года ее использование дало 2,4 млрд руб. экономии. В 2025 году потенциальная стоимость судебного обжалования оценивалась более чем в 1 млрд руб., тогда как цифровая процедура потребовала 183 млн руб.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко считают, что такой подход позволяет оценивать реформу контрольно-надзорной системы через конкретные финансовые показатели. При этом эксперты «Деловой России» отмечают, что методика ЦСР не отражает всех расходов и последствий проверок: например, за пределами расчета остаются штрафы, назначенные по их итогам.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предлагает использовать досудебный механизм не только для споров с контролирующими ведомствами, но и при обжаловании решений таможенных органов. В Минэкономразвития среди инструментов дальнейшего сокращения издержек бизнеса называют цифровизацию и дистанционное проведение контрольных процедур.

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