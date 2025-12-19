Американский медиамагнат, соучредитель компании Meta* Марк Цукерберг окончательно разорвал финансовые и организационные связи с иммигрантской правозащитной группой FWD.us, которую он же и основал более десяти лет назад. Это решение завершает серию резких изменений в его благотворительной и корпоративной политике после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет Bloomberg.

Марк Цукерберг. Алексей Витвицкий/РИА Новости

Благотворительный фонд Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, Chan Zuckerberg Initiative (CZI), в текущем году прекратил финансирование FWD.us. Это первый случай с момента создания организации, когда она осталась без поддержки своего главного исторического донора.

Разрыв носит и структурный характер: представитель CZI покинул совет директоров FWD.us, и его место не будет занято. Впервые за всю историю в руководстве группы нет ни Цукерберга, ни его уполномоченного лица.

Формальное расставание было закреплено в апреле, когда FWD.us исключила CZI из своего устава. Этот шаг ставит точку в публичной главе жизни Цукерберга как защитника прав иммигрантов, особенно так называемых мечтателей.

Его новый курс все чаще характеризуют как сдвиг вправо, направленный на сближение с администрацией Трампа. Ранее в этом году Цукерберг провел масштабные изменения в Meta, свернув программы по разнообразию и смягчив политику модерации высказываний об иммиграции.

Переломным моментом стала встреча Цукерберга в конце 2024 года с советником Трампа Стивеном Миллером, архитектором жесткой иммиграционной политики. По данным источников, Миллер тогда задавал вопросы о связях миллиардера с FWD.us. Вскоре после этого финансирование было полностью прекращено.

Теперь FWD.us лишилась основного источника финансирования. За годы работы организация получила более половины своих средств, около $400млн, от структур Цукерберга. Чтобы продолжать работу ей понадобится срочно искать новых доноров и сокращать бюджет.

В самой CZI объясняют разрыв изменением приоритетов. Фонд теперь фокусируется исключительно на науке и биомедицинских исследованиях через сеть Biohub, отказавшись от поддержки социальной и правозащитной сфер.



* — признана в России экстремистской и запрещена.