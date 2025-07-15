С начала 2025 года туристический сектор показал самые высокие темпы роста среди всех направлений малого предпринимательства. Согласно исследованию ИТ-компании «Эвотор», выручка турагентств увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Средняя стоимость туристического пакета выросла на 15%, достигнув отметки в 45 366 руб. Этот рост обусловлен не только повышением цен, но и значительным увеличением спроса. Вместе с тем наблюдается и рост посещаемости музеев — на 14%, при этом средний чек здесь увеличился лишь на 3%.

Помимо турагенств, выросли также доходы пекарен. Они демонстрируют увеличение выручки на 16%, что объясняется возросшим спросом на свежую выпечку.

Продуктовые магазины у дома показали рост на 13%. Салоны красоты и пивные заведения также в числе лидеров с 14% ростом, однако здесь основной вклад внесло подорожание услуг и товаров, а не увеличение объема продаж.

Единственной категорией, показавшей отрицательную динамику, стали магазины автозапчастей с падением выручки на 1%. Хозяйственные магазины довольствуются скромным ростом в 4%. Ювелирные магазины и бутики одежды сохраняют обороты преимущественно за счет роста среднего чека при сокращении количества покупок.

Средний рост выручки малого бизнеса по стране составил 7%. Примечательно, что в регионах дела идут лучше, чем в столицах. Красноярский край, Свердловская, Кемеровская, Ленинградская и Нижегородская области демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.