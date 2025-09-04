Поток туристов на Дальний Восток за первые семь месяцев 2025 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Этот показатель превышает среднероссийские темпы, добавил он.
Доля макрорегиона в общих туристических поездках по стране превысила 5%, хотя несколько лет назад составляла 4,5%. Вахруков отметил, что Дальний Восток играет все более значимую роль на туристическом рынке
Положительная динамика обусловлена развитием инфраструктуры: в 2024 году номерной фонд увеличился на 7% и достиг 64,5 тыс. номеров. Кроме того, растет интерес со стороны зарубежных гостей. В прошлом году въездной турпоток в регион вырос на 65% по сравнению с 2023 годом, а за первые шесть месяцев 2025 года Дальний Восток посетили 76 тыс. иностранцев.
Замминистра подчеркнул необходимость дальнейшего развития. По его словам, положительной динамике нужно соответствовать за счет улучшения туристической инфраструктуры, а также решения транспортных ограничений, связанных с удаленностью территорий, качеством межрегиональных дорог и придорожного сервиса.