Поток туристов на Дальний Восток за первые семь месяцев 2025 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Этот показатель превышает среднероссийские темпы, добавил он.

Виталий Аньков / РИА Новости

Доля макрорегиона в общих туристических поездках по стране превысила 5%, хотя несколько лет назад составляла 4,5%. Вахруков отметил, что Дальний Восток играет все более значимую роль на туристическом рынке

Положительная динамика обусловлена развитием инфраструктуры: в 2024 году номерной фонд увеличился на 7% и достиг 64,5 тыс. номеров. Кроме того, растет интерес со стороны зарубежных гостей. В прошлом году въездной турпоток в регион вырос на 65% по сравнению с 2023 годом, а за первые шесть месяцев 2025 года Дальний Восток посетили 76 тыс. иностранцев.

Читайте также Девять из десяти россиян хотя бы раз путешествовали этим летом

Замминистра подчеркнул необходимость дальнейшего развития. По его словам, положительной динамике нужно соответствовать за счет улучшения туристической инфраструктуры, а также решения транспортных ограничений, связанных с удаленностью территорий, качеством межрегиональных дорог и придорожного сервиса.