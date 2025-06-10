Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) предлагает законодательно ограничить возвращение иностранных сервисов бронирования жилья, включая Booking.com и Airbnb. Об этом заявил директор АТАГ Александр Брагин на парламентских слушаниях комитета Госдумы по туризму.

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Он отметил, что возвращение глобальных игроков приведет к монополизации рынка, так как у них «есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом».

По словам Брагина, это даст глобальным сервисам доступ к персональным данным россиян, включая локацию и передвижение. «В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок», — сказал он.

Глава АТАГ рассказал, что «дочка» Booking.com в России находится в «спящем» состоянии и может быстро возобновить работу. Он призвал оперативно разработать поправки совместно с Госдумой и федеральными органами властями.

До ухода в 2022 году Booking.com и Airbnb занимали 75–80% рынка бронирования жилья в России, напомнил Брагин, добавив, что за три года отечественные сервисы заместили их.