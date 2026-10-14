После серии атак на Саудовскую Аравию организаторы ноябрьского турнира по гольфу PIF Saudi International начали оценивать риски для участников и зрителей. Asian Tour обсуждает ситуацию с партнером Golf Saudi и допускает изменения в расписании. Пока о переносе или отмене соревнования не объявляли.

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Азиатский тур по гольфу (Asian Tour) обсуждает с партнером Golf Saudi возможность проведения турнира PIF Saudi International в Эр-Рияде после недавних нападений в стране. Организаторы подчеркивают, что при принятии решения главным приоритетом останется безопасность игроков, сотрудников и болельщиков.

«Азиатский тур внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы обсуждаем ее развитие с нашим партнером Golf Saudi», — говорится в заявлении организаторов, опубликованном Reuters.

Турнир запланирован на 18−21 ноября в гольф-клубе Эр-Рияда и должен завершить сезон Asian Tour. Организаторы пообещали сообщить о возможных изменениях в расписании, как только определятся с дальнейшими действиями.

В субботу, 10 октября, удар по международному аэропорту Эр-Рияда привел к гибели как минимум 12 человек, еще более 300 получили ранения, сообщает Reuters. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов, поддерживаемое Ираном. Уже на следующий день аэропорт подвергся новой атаке: погиб еще один человек, около десяти получили ранения. Авиакомпании также начали отменять рейсы в Саудовскую Аравию и соседние страны.

Удары могут нарушить спортивный календарь королевства, которое за последние годы стало одной из крупных площадок для международных соревнований. Саудовская Аравия направляет значительные средства на проведение турниров по футболу, гольфу, теннису и автоспорту, включая «Формулу-1».

Риски затронули и футбол

Футбольная федерация Австралии также следит за ситуацией в Саудовской Аравии перед Кубком Азии, который пройдет в королевстве с 7 января по 5 февраля 2027 года. В турнире примут участие 24 сборные, причем пять из восьми стадионов расположены в Эр-Рияде. В федерации сообщили, что ее специалисты по безопасности отслеживают развитие событий.

Представители организации подчеркнули, что оценка рисков входит в стандартную подготовку национальных команд, однако перед январским турниром вопросам безопасности уделят особое внимание. Федерация поддерживает связь с Ассоциацией профессиональных футболистов Австралии и продолжит обсуждать проведение Кубка Азии с Азиатской футбольной конфедерацией, ориентируясь на рекомендации австралийских властей.

Несмотря на атаки, спортивные соревнования в Саудовской Аравии пока продолжаются. В понедельник, 12 октября, «Аль-Наср» из Эр-Рияда, за который выступает Криштиану Роналду, обыграл узбекистанский «Нефтчи» со счетом 3:1 в матче элитной Лиги чемпионов АФК. Однако встреча началась на час позже запланированного времени. Всего за 15 минут до стартового свистка гражданская оборона Саудовской Аравии выпустила предупреждение об угрозе безопасности, из-за которого начало игры пришлось отложить.

Впереди у Саудовской Аравии еще одно крупное спортивное событие — чемпионат мира по футболу 2034 года. До него королевству предстоит провести Кубок Азии 2027 года, который, как отмечает Reuters, станет важной проверкой перед организацией мирового первенства.

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