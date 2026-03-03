Россияне, запланировавшие в ближайшее время отдых в странах Ближнего Востока и уже купившие туры, могут выбрать один из трех вариантов: перенести даты поездки, сменить направление или получить полный возврат средств. Однако, как рассказал вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян, более 70% путешественников предпочитают не отказываться от отпуска, а скорректировать планы.



В качестве альтернативы туристы выбирают Египет, Таиланд, Китай и Турцию. Большинство операторов не берут доплат за переносы, хотя некоторые компании штрафуют клиентов. Бронирования ближневосточных направлений продолжаются, но путешественники смещают сроки на апрель-май.

Дубай теряет туристов, аннуляции достигли пика

По данным Level. Travel, доля россиян, планировавших мартовский отдых в ОАЭ, снизилась с 10% до 8%. В туроператоре Let’s Fly зафиксировали 100% отмен среди заявок с вылетами до 8 марта. Общий уровень аннуляций достиг 20% из-за приостановки полетов Emirates, Flydubai и Air Arabia. «Яндекс Путешествия» уже вернули деньги туристам с ближайшими датами вылетов.

Эксперты советуют не спешить с отказом от поездок

Эксперты туриндустрии призывают путешественников не принимать поспешных решений. Отмена поездок, запланированных после 8 марта, может оказаться преждевременной — история показывает, что локальные конфликты в регионе не затягивались надолго. При этом претендовать на стопроцентную компенсацию можно лишь при отмене рейса или въездном запрете от МИД.

Роспотребнадзор в свою очередь отдельно акцентировал, что угроза жизни является законным основанием для расторжения договора без штрафных санкций.

Кризис с размещением набирает обороты

Данные АТОР свидетельствуют, что с размещением организованных туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, проблем нет — 95–98% находятся в отелях. Но с каждым днем неработающего авиасообщения ситуация ухудшается, поскольку у путешественников истекают оплаченные сроки проживания.

Основные трудности испытывают самостоятельные туристы. Ежедневные убытки туроператоров от вынужденного продления проживания оцениваются в $1,5 млн. Отели подняли цены на продление на 25% и блокируют номера за неуплату.

Страховщики продлевают полисы

Росгосстрах, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и «Согласие» автоматически продлевают действие страховок для застрявших за границей россиян без дополнительной платы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация не признается форс-мажором, что позволяет туристам рассчитывать на компенсации.

Вывоз туристов из ближневосточных стран начался

Воздушное сообщение постепенно восстанавливается. Дубай покидают первые вывозные рейсы: S7 3 марта отправила самолеты в Новосибирск и Москву. В приоритете — пассажиры, чей отдых закончился 28 февраля или позже. Аэропорт Абу-Даби также возобновил работу, запустив рейсы в Лондон, Амстердам и Москву. Однако генконсульство России в Дубае призывает сограждан быть готовыми самостоятельно оплачивать проживание по меньшей мере в ближайшие семь дней.

