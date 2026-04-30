Спрос на организованные поездки по России в майские праздники 2026 года сократился на 19% год к году, при этом рынок сместился в сторону коротких и более дешевых поездок, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и участников рынка.

Причин несколько. Во-первых, праздники в этом году «порезали» на два блока по три дня — в отличие от четырех подряд в 2025-м. Во-вторых, покупательная способность падает, и люди всё охотнее откладывают деньги, а не тратят.

Поездки стали короче и ближе. Больше 90% бронирований — туры без перелета на 2–4 ночи, причем почти две трети туристов укладываются в 2–3 ночи. Захватывать рабочие дни между праздниками теперь решаются единицы: таких не больше 5–10%.

Ехать предпочитают поближе к дому и на своей машине. Москвичи все чаще смотрят на Тульскую и Калужскую области — Подмосковье стало дороговато. Жители регионов и вовсе остаются внутри своих субъектов.

Южные направления при этом никуда не делись с верхушки рейтинга. Краснодарский край по-прежнему лидирует: Анапа, Сочи, Геленджик. В пятерку входит и Ставропольский край, хотя там спрос немного перестраивается. На Кавказских Минеральных Водах туристы начали отказываться от санаториев и останавливаются в обычных отелях, докупая лечебные процедуры отдельно — похоже, цены на санаторный отдых уперлись в психологический потолок.

Цены на размещение в целом выросли на 10–15%, в отдельных объектах — на 30%. В Подмосковье — плюс 20–40%, в Крыму — до 30% на популярных курортах. В ответ туристы все дольше выбирают, сравнивают варианты, берут тарифы без питания и не стесняются эконом-класса. Средний чек на двоих за 2–4 ночи без перелета — 55–60 тыс. руб., что всего на 3,6% больше, чем год назад.

Самостоятельные путешественники чувствуют себя увереннее: туроператоры отмечают, что доля брони «в последний момент» упала до 10–15%. Организованный туризм в майские — история, жестко завязанная на календарь, логистику и цену.

