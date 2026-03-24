Минимальные цены на зарубежные туры на лето выросли на 10–15% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и изменений в логистике перелетов. При этом часть туристов переориентируется на альтернативные направления, а спрос на внутренний туризм продолжает расти. Подробности — в распоряжении «Инка».

Как следует из данных сервиса Level. Travel, который проанализировал динамику цен на туры с вылетом из Москвы на период с мая по сентябрь, сильнее всего подорожали направления, зависящие от пересадочных рейсов и альтернативных маршрутов.

Так, наиболее заметный рост зафиксирован в африканском направлении — по Египту. Минимальная стоимость туров к тамошним пескам увеличилась примерно на 17% — с 95–96 тыс. руб. в феврале до 112 тыс. руб. к концу марта. На туры в Таиланд цены выросли на 15% — до 144 тыс. руб., и это при том, что с мая по ноябрь там низкий сезон. То же касается и Вьетнама — рост на 12%, до 159 тыс. руб., также в примерно в тех же месяцах идут дожди.

Менее выраженная динамика наблюдается в Китае: туры на остров Хайнань подорожали примерно на 4%, при этом интерес к направлению вырос. Единственным массовым направлением, где цены практически не изменились, остается Турция — минимальные туры по-прежнему начинаются от 74 тыс. руб.

Читайте также Ближний Восток закрылся для российских туристов: продажи путевок остановлены

Рост цен совпадает с изменением структуры спроса. Ранее некоторые туроператоры приостанавливали продажи туров в отдельные страны Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе. Это привело к перераспределению туристического потока и увеличению нагрузки на альтернативные направления.

По оценке аналитиков платформы, влияние конфликта проявляется прежде всего в логистике: туристам становятся недоступны отдельные бюджетные перелеты с пересадками, а авиакомпании вынуждены перестраивать маршруты. Это увеличивает себестоимость туров и отражается на конечной цене для клиентов.

Параллельно растет интерес к внутреннему туризму. По данным Level. Travel, хотя цены на поездки по России также увеличиваются, пусть и неравномерно, поисковые запросы о вариантах отдыха в пределах страны также растут. Так, минимальная стоимость туров в Калининградскую область поднялась до 48–52 тыс. руб., а в регион Кавказских Минеральных Вод — до 64–67 тыс. руб.

В то же время стоимость поездок в Сочи и Санкт-Петербург осталась стабильной — от 55 тыс. и 33 тыс. руб. соответственно. Также растет интерес к ближайшему зарубежью, включая Абхазию.

Что это значит для бизнеса

Туристический рынок много лет проявляет высокую чувствительность к геополитике: любые изменения в логистике или доступности направлений быстро отражаются на ценах и спросе. Для предпринимателей в сфере туризма это означает необходимость быстро адаптировать продуктовую линейку и перераспределять предложения.

Одновременно растет роль гибкости — как в ценообразовании, так и в выборе направлений. Компании, способные оперативно переключаться между рынками и предлагать альтернативные маршруты, получают конкурентное преимущество.

Для смежных отраслей — от отельеров до локального бизнеса в туристических регионах — это открывает дополнительные возможности за счет перераспределения спроса в пользу внутреннего туризма и новых направлений.

