Госдума упростила требования к туроператорам, работающим с дружественными странами. С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который приравнивает финансовые гарантии для туроператоров, отправляющих туристов по таким направлениям, к требованиям для внутреннего туризма.

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Теперь вместо 5% от стоимости турпакета (но не менее 50 млн руб.) компании смогут ограничиться страховкой в 500 тыс. руб. — такую же сумму платят операторы внутреннего и въездного туризма.

Перечень «дружественных» стран, куда можно будет отправить туристов по льготным условиям, определит правительство РФ. В список войдут только те государства, которые не совершают недружественных действий в отношении России.

Хотя географически к сопредельным странам относятся 16 государств (включая США, Японию и страны ЕС), фактически в перечень, скорее всего, попадут Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия и другие партнеры РФ.

Как пояснил вице-президент РСТ Георгий Мохов, нововведение позволит турбизнесу сократить издержки: вместо миллионов рублей на финансовое обеспечение компании будут тратить лишь 20 тыс. руб. на страховку. Это особенно важно для направлений, популярных у россиян, — таких как Абхазия, Казахстан или Армения, где риски для туристов минимальны, а логистика проста.

Эксперты ожидают, что снижение нагрузки на туроператоров приведет к росту предложения и развитию новых маршрутов в страны, вошедшие в утвержденный перечень. При этом если компания одновременно продает туры в другие государства, льготы распространяются только на «дружественные» направления.