Сервис путешествий «Туту» приобретает платформу для организации командировок «Ракета» и агентство делового туризма IBC. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку 100% долей в обеих компаниях, сделку планируется закрыть до конца 2026 года. Сумму стороны не раскрывают. Выход в корпоративный сегмент позволит «Туту» расширить источники выручки и снизить зависимость от сезонного спроса на туристические поездки.

Unsplash

Основой нового направления станет «Ракета» — сервис для бронирования и согласования командировок, контроля расходов и подготовки отчетных документов. В корпоративное предложение войдут авиабилеты, железнодорожные и автобусные перевозки, отели, трансферы, такси, визы и страховки. Приобретение готовой платформы и агентства позволит «Туту» быстрее выйти на рынок, не создавая технологическую и операционную инфраструктуру с нуля. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка IBC в 2025 году составила 694,6 млн руб., прибыль — 60,9 млн руб. «Ракета» получила 166,4 млн руб. выручки и около 2 млн руб. прибыли.

Объем российского рынка деловых поездок Союз агентств делового туризма оценивает примерно в 1,2 трлн руб. в год. При этом специализированные агентства обслуживают лишь около трети командировок, остальные компании организуют самостоятельно или через онлайн-сервисы. В сегмент уже выходят крупные цифровые игроки: «Яндекс Путешествия» приобрели бизнес «Академ-Онлайн», а Avito в 2025 году заключила партнерство с «Аэроклубом».

Эксперты считают, что для «Туту» покупка прежде всего означает быстрый доступ к корпоративной инфраструктуре и клиентам, а не получение крупной доли рынка. Приобретенные компании обладают отраслевой экспертизой и готовыми решениями для сопровождения командировок, но их масштабы пока невелики относительно основного розничного бизнеса сервиса. Кроме того, конкуренция за крупных корпоративных заказчиков уже высока: действующие операторы интегрированы в системы учета и бухгалтерии клиентов. Поэтому одним из главных направлений борьбы станет малый и средний бизнес.

Читайте также Исследователи выяснили, в каких сферах чаще предлагают работу с командировками

Привлекательность сегмента связана не только с его объемом, но и с особенностями спроса. Деловые поездки распределены по году равномернее, чем туристические, поэтому корпоративное направление может компенсировать сезонные колебания розничных продаж. По оценке «Яндекс Путешествий», деловые туристы обеспечивают около 20% бронирований и доходов объектов размещения. При этом компании все внимательнее контролируют командировочные расходы: объединяют несколько встреч в одну поездку, выбирают апартаменты вместо гостиниц и стараются сократить затраты на организацию поездок.

В этих условиях конкуренция смещается от простого бронирования билетов и отелей к автоматизации всего процесса. Корпоративным клиентам нужны согласование поездок, контроль лимитов, постоплата, круглосуточная поддержка и интеграция с учетными системами. Важным источником дохода для «Туту» может стать размещение сотрудников в отелях: комиссия с таких бронирований существенно выше, чем с продажи билетов. Однако для этого компании предстоит перевести существующий розничный трафик в корпоративный сервис и встроить его в рабочие процессы заказчиков.

Покупка также может поддержать подготовку «Туту» к IPO за счет диверсификации бизнеса и появления новых источников роста. При этом эксперты предупреждают, что сами по себе приобретенные активы не обеспечат резкого увеличения выручки группы. Результат будет зависеть от того, насколько успешно компания расширит клиентскую базу, привлечет корпоративных заказчиков и предложит им решения, способные конкурировать с уже интегрированными в бизнес-процессы платформами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.