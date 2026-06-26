Расширение бизнеса за пределы домашнего региона заставляет работодателей чаще отправлять сотрудников в рабочие поездки. Компании открывают новые объекты, усиливают взаимодействие с партнерами и клиентами, поэтому готовность к командировкам постепенно становится одним из востребованных требований при найме. Такой вывод следует из совместного исследования hh.ru и сервиса «Островок Командировки». Подробности — в распоряжении «Инка».

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За три года число вакансий, в которых предусмотрены служебные поездки, увеличилось почти на треть. Если в начале 2023 года работодатели разместили около 75 тыс. подобных предложений, то к началу 2026-го их количество приблизилось к 97 тыс.

Наиболее заметно эта тенденция проявляется в секторах, где работа требует постоянного присутствия специалистов на объектах. Максимальное число вакансий с командировками сегодня приходится на строительство — свыше 9,5 тыс. Далее следуют промышленность с 7,7 тыс. предложений, ИТ-отрасль — около 7 тыс., а также розничная торговля — почти 6,9 тыс.

Сильнее всего вырос спрос на сотрудников коммерческого блока. Работодатели разместили более 19 тыс. вакансий для менеджеров по продажам, предусматривающих регулярные поездки, что почти на 50% превышает показатель прошлого года. Кроме того, бизнес активно ищет водителей и сервисных инженеров. Для последних количество подобных вакансий за три года увеличилось примерно на 45%.

Изменения отражаются не только на рынке труда, но и на корпоративном туризме. Аналитики отмечают увеличение количества командировок внутри страны. Больше всего бронирования делового размещения за первые пять месяцев 2026 года приросли у строительных компаний — плюс 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Медицинские организации и предприятия агропромышленного комплекса увеличили объем поездок на 11%, ИТ- и консалтинговые компании — на 8%, производственные предприятия — на 4%.

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Как пояснила руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева, деловая мобильность растет благодаря сразу нескольким процессам. Среди них — расширение компаний в российских регионах, реализация проектов импортозамещения и развитие сотрудничества с иностранными партнерами. При этом видеоконференции не способны полностью заменить личное присутствие там, где требуется контроль строительства, техническое обслуживание оборудования или переговоры с потенциальными заказчиками.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте международных командировок. Самый высокий прирост зарубежных поездок продемонстрировали инженерные компании — 13% за год. У ИТ- и консалтингового бизнеса показатель вырос на 9%, а у медицинских организаций — на 2%.

В список наиболее востребованных зарубежных направлений для корпоративных поездок вошли Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Армения, Киргизия, Италия и Франция.

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