Крупный российский тревел-сервис «Туту» начал развивать новое направление бизнеса — агрегацию услуг по аренде автомобилей. Услуга уже доступна в 22 городах России, включая ключевые туристические центры: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Горно-Алтайск, Калининград, Екатеринбург и Владивосток, пишет «Коммерсант».

Freepik

На начальном этапе компания работает с одним партнером — сервисом RentMotors, но ведет переговоры с другими игроками рынка.

Основанный в 2003 году Дмитрием Храповым и Юрием Титовым, сервис «Туту» начинал с расписания электричек и вырос в крупное туристическое агентство. По данным за 2024 год, выручка основного юрлица компании — АО «Диджитс» — составила 1,05 млрд рублей с чистой прибылью 798,82 млн рублей, демонстрируя рост на 25,5% и 22,4% соответственно.

Гендиректор «Туту» Вячеслав Дусалеев объясняет выход в сегмент аренды автомобилей бурным развитием автотуризма. С начала 2025 года число путешествий выходного дня выросло вдвое, при этом 60% поездок совершается на автомобилях. Согласно статистике, долгосрочной арендой машин по итогам 2024 года пользовались 17% россиян против 8% в 2022 году, причем 85% этого опыта пришлось на путешествия.

Эксперты отмечают несколько факторов, сдерживающих развитие агрегаторов в этом сегменте:

● низкая рентабельность бизнеса (4,1–7,4%);

● высокие расходы на продвижение;

● скромная комиссия агрегатора (около 7% против 10–30% в сегменте отелей);

● сложности с поиском надежных партнеров после ухода международных брендов.

По оценкам, в долгосрочную аренду сдается лишь 5% от 53 млн легковых автомобилей в России, что указывает на значительный потенциал роста. Как отмечают аналитики, выход в сегмент аренды может быть вынужденной мерой для онлайн-тревел-агентств, исчерпавших возможности роста в традиционных сегментах отелей и авиабилетов.