Две трети (66%) российских таксопарков не будут обновлять автопарк в 2026 году из-за новых требований по локализации и сложной экономической ситуации. Это следует из результатов опроса Национального совета такси (НСТ), пишет ТАСС.



Основными препятствиями стали низкая окупаемость автомобилей, высокая стоимость российских машин и нежелание пассажиров ездить на них.

Статистика показывает, что 30% операторов рассматривают уход с рынка, а 40% не строят планы в ожидании утверждения перечня разрешенных автомобилей. Проблема усугубляется тем, что у 72% перевозчиков более половины автопарка не соответствует новым требованиям, а затраты на обновление оцениваются в десятки млн рублей.

Для предотвращения кризиса в отрасли исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская предлагает расширить список разрешенных для такси машин и принять поправку о квоте для самозанятых водителей.

Исследование охватило 150 таксопарков из разных регионов России.

Закон, принятый в мае 2025 года, обязывает всех перевозчиков с 1 марта 2026 года использовать для работы в такси только автомобили из утвержденного перечня локализованных моделей. На сегодня в этот список входят 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключения сделаны только для Калининградской области и Дальнего Востока, где требования начнут действовать позже.