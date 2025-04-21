Почти целый век, с 1910 по 2001 год, апартаменты Liberty Crest были известны как исправительное учреждение Lorton Reformatory — тюрьма в Лортоне, штат Вирджиния, в которой содержались заключенные из Вашингтона, округ Колумбия. Но больше всего эта тюрьма известна тем, что в ней содержались суфражистки, арестованные за участие в пикетах «Безмолвных стражей» у Белого дома в 1917 году.

Учреждение на земле площадью 2 324 акра (почти 941 га), включавшее ферму, закрылось в 2001 году. Годом позже округ Фэрфакс выкупил участок за $4,2 млн. Под управлением округа старая тюрьма и прилегающая территория разместили у себя парк, поле для гольфа, три школы и центр искусств.

В 2008 году округ начал сотрудничать с компанией Alexander Company, застройщиком из Висконсина, специализирующимся на сохранении исторических памятников и их адаптивном использовании. Застройщик намеревался переоборудовать кампус в 165 квартир.

«Лортонская исправительная колония была хорошим комплексом зданий для переоборудования в жилые дома, поскольку это была тюрьма эпохи реформ», — рассказал Дэвид Вос, менеджер проекта развития компании Alexander Company.

«В отличие от большинства тюрем, которые, как правило, представляют собой мрачные здания с большой площадью, без большого количества окон, в этих зданиях было много света и они имели довольно своеобразную планировку, поэтому очень хорошо подошли для использования в качестве квартир», — добавил он.

В Liberty Crest Apartments 165 квартир — 44 из которых обозначены как доступное жилье для людей с низким доходом. В наличии 84 однокомнатные и 81 двухкомнатная квартира. Ежемесячная арендная плата составляет от $1,4 тыс. до $2,7 тыс. Каждая квартира оборудована встроенной стиральной машиной и сушилкой.

Реконструкция заняла почти два года и обошлась примерно в $64 млн. Большая часть финансирования проекта поступила из исторических налоговых льгот, облигационного финансирования и налоговых льгот на жилье с низким доходом. Virginia Housing предоставила первую ипотеку для проекта, а платежи составляют около $125 тыс. в месяц.

Апартаменты открылись в июне 2017 года, и, по словам Воса, все свободные квартиры были сданы всего за несколько месяцев. С тех пор комплекс заполнен.

«Реакция общества была весьма разной. Многие действительно считали, что важно сохранить эту историю. Однако были люди, которые сосредоточились на более поздних годах тюрьмы, когда с заключенными обращались плохо», — сказал Вос.

«Но мы, с нашей точки зрения, действительно чувствовали, что важно сохранять историю, чтобы извлекать уроки из прошлого и не совершать подобных ошибок в будущем», — отметил он.

На территории старой тюрьмы сохранились таблички с инструкциями для посетителей и заключенных о том, как себя вести на территории.

«Когда вы гуляете по кампусу, вы видите множество напоминаний о том, что раньше здесь было исправительное учреждение, или тюрьма, — говорит Вос. — Мы выбрали название Liberty, потому что мы действительно чувствовали, что освобождаем эти здания от их недавнего темного прошлого».

Кафетерий старой тюрьмы был преобразован в общественное пространство для жителей. Другие удобства включают студию йоги, тренажерный зал, общественный бассейн и две игровые площадки.

На территории кампуса также есть поле с оригинальной трибуной, которую сделали сами заключенные из кирпичей. Сегодня это пространство используется как многоцелевая зона для жителей.

Кроме того, на территории комплекса Liberty Crest есть детский сад, стоматологический кабинет, рестораны и розничные магазины.

Апартаменты открыты уже почти девять лет, и строительство на территории комплекса в практически завершено. В настоящее время компания Vos и Alexander Company занимаются переоборудованием электростанции, расположенной на территории комплекса. Планируется также переоборудовать бывшее здание охраны.