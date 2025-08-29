Китайская компания Cambricon, специализирующаяся на разработке чипов для искусственного интеллекта, стала основным соперником Huawei на внутреннем рынке Китая. Об этом пишет The Financial Times. Это произошло благодаря развороту компании в сторону ускорителей облачных вычислений и поддержке китайских властей, стремящихся снизить зависимость от американских технологий Nvidia.

Генеральный директор Cambricon Чэнь Тяньши. The Financial Times

До 2019 года Cambricon сотрудничала с Huawei. Последняя обеспечивала 98% выручки Cambricon за счет лицензирования технологий для смартфонов. После прекращения сотрудничества стартап переориентировался на чипы для дата-центров и облачных вычислений.

Сейчас компания конкуриует со своим бывшим партнером. По словам экспертов, в том числе инженера по ИИ компании ByteDance (владеет TikTok), благодаря совместимости программного обеспечения Cambricon алгоритмами, разработанными в экосистеме Nvidia, пользоваться его продуктами проще, чем чипами Ascend от Huawei.

В первой половине 2025 года Cambricon зафиксировала прибыль в 1 млрд юаней ($140 млн). По прогнозам Goldman Sachs, выручка компании увеличится с 6,5 млрд юаней в текущем году и до 13,8 млрд юаней в 2026-м, а доля на рынке ИИ-чипов в Китае вырастет с 3% до 11% к 2028 году.

Рост Cambricon поддерживают крупные клиенты вроде China Telecom, Alibaba, Tencent и Baidu, которые конкурируют с Huawei в других сферах и видят в стартапе альтернативу доминирующему гиганту.

Однако компания сталкивается с дефицитом поставок из-за высокого спроса. Рост Cambricon зависит от того, насколько быстро ее партнер по производству, компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), сможет расширить выпуск 7-нм чипов — передовых компонентов, используемых в ИИ-чипах. По словам источников, в прошлом году китайски власти поручили SMIC выделить больше мощностей для Cambricon, а не только для Huawei.