Жители южного Техаса одобрили инициативу Илона Маска по созданию нового города на космической базе Starbase. По результатам голосования, опубликованным окружной избирательной комиссией, предложение получило поддержку с подавляющим большинством голосов: 212 против 6. Одновременно были избраны первые городские должностные лица — все трое являются сотрудниками SpaceX и баллотировались без конкурентов.

Фото: RGV Aerial Photography/YouTube

Практически все жители территории площадью 1,45 квадратных миль – это сотрудники Маска, работающие на производственном объекте, который доминирует в прибрежном городке, либо члены их семей. За последние семь лет SpaceX полностью преобразила область, известную как Бока-Чика, превратив ее в процветающую производственную площадку для разработки мощной ракеты Starship.

Инкорпорация не дает Маску полной свободы устанавливать любые правила, но предоставит новому городу полномочия самостоятельно определять темп развития территории. Городская комиссия получит контроль над строительными проектами и повседневными аспектами жизни общины.

Представители SpaceX заявляют, что компания не смогла обеспечить достаточно жилья для сотен сотрудников вблизи штаб-квартиры. Недавняя попытка построить дополнительные таунхаусы была отклонена окружными властями. Сейчас около 500 человек, включая работников и их семьи, проживают в анклаве на южной оконечности Техаса, а еще 3100 сотрудников ежедневно приезжают из Браунсвилла и других населенных пунктов.

Новый город местами напоминает декорации для научно-фантастического фильма с футуристическими производственными объектами, аккуратными рядами почти идентичных домов и массивным бронзовым бюстом Маска. Создание собственного города является очередным шагом в расширении бизнес-империи предпринимателя и может способствовать реализации его давней мечты о создании человеческого поселения на Марсе.