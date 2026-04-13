Канадская Kepler Communications запустила крупнейший на сегодняшний день орбитальный вычислительный кластер и начала тестировать распределенные вычисления прямо на спутниках — с использованием GPU и лазерной связи.

Кластер включает около 40 периферийных процессоров Nvidia Orin, размещенных на 10 действующих спутниках. Спутники связаны между собой лазерными каналами.

Сейчас у компании 18 клиентов. Недавно компания объявила о новом партнере — стартапе Sophia Space, который протестирует свое программное обеспечение для орбитального компьютера на борту спутников Kepler.

Генеральный директор Kepler Мина Митри заявила, что компания позиционирует себя не как дата-центр, а как инфраструктуру для космических сервисов. Ее задача — стать связующим звеном и предоставлять сетевые и вычислительные услуги другим спутникам, а также воздушным платформам.

Sophia Space, в свою очередь, разрабатывает орбитальные компьютеры с пассивным охлаждением, которые должны решить одну из ключевых проблем космических вычислений — перегрев мощных процессоров без громоздких систем активного охлаждения.

В рамках партнерства Sophia загрузит свою операционную систему на спутник Kepler и протестирует ее работу на шести графических процессорах на двух космических аппаратах. Это станет первой попыткой подобного развертывания вычислительной среды на орбите и важным этапом перед запуском собственного спутника компании, запланированным на конец 2027 года.

Для Kepler это сотрудничество — способ доказать эффективность своей сети. Сейчас она передает и обрабатывает данные с Земли и собственных спутников, но в будущем планирует предоставлять вычислительные и сетевые услуги сторонним космическим аппаратам.

Обработка данных прямо на орбите может стать ключевым аргументом в пользу орбитальных дата-центров. Такой подход отличает Kepler и Sophia от компаний вроде SpaceX и Blue Origin, а также стартапов вроде Starcloud и Aetherflux, которые делают ставку на более традиционные модели космических вычислений.

