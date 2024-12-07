Миллиардер Фрэнк Маккорт заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения китайской компании TikTok. Его шансы особенно увеличились после того, как в пятницу федеральный апелляционный суд поддержал закон Конгресса, требующий продажи приложения.

Интернет-компания Фрэнка Маккорта Project Liberty, включающая коммерческое подразделение и некоммерческий исследовательский институт, получила «неофициальные обязательства на сумму более $20 млрд». Сообщается, что на следующей неделе компания проведет роуд-шоу для инвесторов в Нью-Йорке, чтобы заручиться дополнительной поддержкой.

Маккорт заявил, что его компания «имеет уникальную возможность взять на себя управление TikTok» и будет уделять первостепенное внимание безопасности пользователей в случае завершения транзакции.

«Технология, которую мы создаем, уважает людей, возвращая им право собственности и контроль над их личностью и данными, и не следит за ними, — отметил Маккорт. — Это возможно, потому что мы не находимся под влиянием иностранных игроков, не зависим от крупных технологических корпораций и создали необходимые технологии, которые могут поддерживать эту мощную платформу, любимую более чем 170 миллионами американцев».

Project Liberty пока не раскрыла имена инвесторов, которые вложили деньги. Сообщается, что группа воспользовалась услугами Guggenheim Securities и юридической фирмы Kirkland & Ellis для помощи в подаче заявки.

После того как президент Джо Байден подписал закон, обязывающий китайских владельцев продать приложение TikTok, образовалась целая очередь влиятельных миллиардеров, которые хотят выкупить платформу. Однако покупка приложения может стать затратной, поскольку компания, вероятно, продаст только название бренда с базой пользователей, без алгоритма, удерживающего зрителей подолгу в TikTok, показывая интересующие видео.