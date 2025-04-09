Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут облегчить исполнение своих долговых обязательств благодаря механизмам реструктуризации и кредитных каникул, а также с помощью привлечения средств в формате облигационных займов либо через использование возможностей факторинга. Об этом рассказал член комитета Думы по малому и среднему предпринимательству депутат Алексей Говырин.

По его словам, суммарная задолженность субъектов МСП перед банками на 1 января 2025 года достигла примерно 14,5 трлн руб., тогда как в 2024 году она составляла около 12,4 трлн руб.

Согласно действующему гражданскому законодательству, подобные обязательства могут быть обеспечены разнообразными правовыми механизмами: залогами, поручительствами и привлечением гарантийных фондов.

При этом, с юридической точки зрения, размер долга не является основанием для отказа в заключении новых кредитных договоров. Несмотря на это, если долговая нагрузка превысит определенный уровень, банки могут выставить более жесткие условия, вплоть до требований предоставления дополнительных видов обеспечения.

По статистике на начало 2025 года, доля просроченной задолженности среди общего долга МСП составила около 4,4%, или 659 млрд руб. Вместе с этим аналитики фиксируют рост итоговой суммы невыплаченных займов.

По мнению Говырина, использование реструктуризации поможет снизить долг, так как стороны могут изменить условия кредитного договора таким образом, чтобы снизить риск дефолта и сохранить деловую активность.

По закону, банки и заемщики могут пересмотреть сроки выплат или размер процентов при наличии соглашения о внесудебной процедуре урегулирования. Это дает возможность снизить финансовую нагрузку, не прибегая к жестким методам взыскания. Также допускается временное приостановление выплат, то есть кредитные каникулы, если стороны отдельно договорятся об этом.

Депутат также напомнил, что МСП могут привлекать средства в формате облигационных займов или использовать возможности факторинга, когда поставщики получают оплату напрямую от банка, а должник возвращает средства в соответствии с заключенным договором.

«Введение подобных механизмов способно укреплять платежеспособность без ущемления прав предпринимателей при условии аккуратного документирования и соблюдения всех императивных норм действующего законодательства», — считает Говырин.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что запускает новую программу льготного кредитования МСП. Всего для участия в программе было отобрано 17 банков, в список практически не вошли региональные организации. Также было значительно сокращено число сфер, компании из которых смогут воспользоваться льготными условиями.