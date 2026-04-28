Компания «Розтех», владеющая сетями «Дикая орхидея» и «Дефиле», изменила структуру собственности. Половина бизнеса перешла к зарегистрированному в России АО «Белая скала» — ранее актив полностью принадлежал американской WOD Holding.

Участники рынка считают, что речь идет не о продаже внешнему инвестору, а о внутренней перестройке корпоративной схемы. По их мнению, оперативный контроль могли сохранить прежние владельцы, которых связывают со структурами бизнесмена Августа Мейера.

Перевод доли на российское юридическое лицо эксперты считают логичным шагом в нынешних условиях. Такая модель упрощает управление активом и снижает риски, связанные с иностранной юрисдикцией, а также помогает облегчить будущие сделки с бизнесом.

Не исключается и другой сценарий — подготовка компании к частичной или полной продаже. После смены структуры собственности актив становится более понятным для потенциальных покупателей и инвесторов.

По оценкам консультантов, рыночная стоимость 50% «Розтеха» может составлять от 1,5 до 2 млрд руб. Однако эксперты подчеркивают, что сама сделка могла носить технический характер и не означать смену конечного контроля.

Финансовые результаты компании в прошлом году были противоречивыми. Выручка выросла на 12% и достигла 1,6 млрд руб., но вместо прибыли компания получила убыток в размере 158 млн руб. Годом ранее результат был положительным — 51 млн руб.

Масштаб бизнеса заметно сократился. Если ранее под брендом «Дикая орхидея» работали сотни магазинов, то сейчас осталось семь точек. Сеть «Дефиле» насчитывает около 80 магазинов в 35 городах.

Теперь рынок будет следить, ограничится ли перестройка формальной сменой собственников или за ней последуют продажа, ребрендинг и новая стратегия.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.