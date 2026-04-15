Uber инвестировала более $10 млрд в покупку тысяч беспилотных автомобилей и доли в компаниях-разработчиках, отходя от своей модели «экономики свободного заработка» с минимальными активами на фоне усиливающейся конкуренции со стороны роботакси, пишет Financial Times.

При этом Uber продолжает позиционировать себя как платформу для разных операторов роботакси и сотрудничает с компаниями в сфере автономного транспорта, включая Baidu, Rivian и Lucid Motors. Компания также планирует запустить услуги роботакси как минимум в 28 городах к 2028 году.

Как отмечает Financial Times со ссылкой на расчеты аналитиков и источники, знакомые со сделками, инвестиции включают более $2,5 млрд в акционерный капитал и свыше $7,5 млрд на создание парка роботакси в ближайшие годы. Эти соглашения зависят от того, как быстро партнеры достигнут ключевых этапов внедрения технологий.

Интерес к беспилотным такси в последние месяцы заметно вырос после нескольких лет задержек и завышенных ожиданий. На фоне новых партнерств в сфере ИИ и автономного транспорта растут ожидания, что такие технологии помогут быстрее решить сложные задачи перевозок и снизить их стоимость.

