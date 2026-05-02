Uber нацелилась на новую стратегию, которая может радикально изменить рынок автономного транспорта: компания рассматривает возможность оснащения автомобилей своих водителей датчиками для сбора данных из реального мира. Эти данные планируется использовать для обучения систем беспилотного вождения и других моделей искусственного интеллекта.

О планах рассказал технический директор Правеен Неппалли Нага на мероприятии TechCrunch StrictlyVC в Сан-Франциско. По его словам, это логичное продолжение инициативы AV Labs, запущенной компанией в начале года.

«В конечном итоге мы хотим двигаться в этом направлении», — отметил Нага, подчеркнув, что сначала необходимо проработать стандарты сенсоров и регуляторные вопросы, включая правила их использования и обмена данными между штатами.

Сейчас Uber использует ограниченный парк собственных автомобилей с датчиками в рамках AV Labs. Однако масштаб амбиций значительно шире: у компании миллионы водителей по всему миру, и даже частичное подключение их автомобилей к сбору данных может создать крупнейшую в отрасли распределенную сеть.

Нага считает, что ключевая проблема развития автономного транспорта сегодня — не технологии, а доступ к данным. Он объяснил, что компаниям вроде Waymo требуется огромное количество сценариев из реальной среды для обучения моделей, но у них нет ресурсов для масштабного сбора такой информации.

Uber уже сотрудничает примерно с 25 компаниями в сфере автономного вождения, включая Wayve, и строит инфраструктуру, которую Нага называет «облаком для беспилотных автомобилей». Речь идет о библиотеке размеченных сенсорных данных, к которой партнеры смогут подключаться для обучения алгоритмов.

Дополнительно компания тестирует возможность так называемого «теневого режима»: партнеры смогут запускать свои модели на реальных поездках Uber без фактического управления автомобилем, имитируя работу автономной системы.

Примечательно, что Uber позиционирует эту платформу как открытую: «Наша цель — не заработать на этих данных. Мы хотим сделать их доступными для всех», — заявил Нага. Однако с учетом потенциальной коммерческой ценности такого массива данных аналитики сомневаются, что эта модель останется полностью открытой в долгосрочной перспективе.

