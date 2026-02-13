Российский бизнес переживает рекордный финансовый кризис: убытки компаний за 11 месяцев 2025 года достигли 7,5 трлн руб. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, следует из данных Росстата. Для сравнения: годом ранее потери были на уровне 7 трлн, а в 2023-м составляли около 4 трлн.

В зоне особого риска оказались обрабатывающие производства, добывающая промышленность и торговля. Внушительные убытки показали такие гиганты, как КамАЗ, энергетическая компания «Т Плюс» и «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO).

Почему бизнес теряет деньги

Среди основных причин — неподъемные кредиты из-за высокой ключевой ставки, санкционное давление, слабый спрос и рост издержек. По данным Росстата, за первые 11 месяцев прошлого года убыточными оказались 18,2 тыс. предприятий — почти 29% от общего числа. Это максимум с пандемийного 2020 года.

В Минэкономразвития пояснили, что цифры могут быть не окончательными — ведомство ждет полной бухгалтерской отчетности. Однако уже сейчас ясно: бизнес задыхается от дорогих денег. С октября 2024-го по июнь 2025-го ключевая ставка держалась на рекордных 21% и лишь к концу года пошла вниз.

Кто в минусе, а кто в плюсе

Больнее всего ударило по промышленности. КамАЗ за девять месяцев 2025-го увеличил чистый убыток в 7,6 раза — до 29,1 млрд руб. «Т Плюс» ушел в минус почти на 2,5 млрд, хотя годом ранее имел прибыль выше 7 млрд. А «Дальневосточное морское пароходство» потеряло 1,9 млрд.

В «Т Плюс» ситуацию объяснили жесткой денежно-кредитной политикой, но добавили, что с началом отопительного сезона и снижением ставки ЦБ надеются выйти на прибыль в 2 млрд по итогам года.

При этом далеко не все в провале. Порядка 45 тыс. компаний, наоборот, получили прибыль — в сумме около 33 трлн руб. Лидером стал Сбербанк: его чистая прибыль по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) достигла 1,69 трлн, что выше прошлогоднего результата. У «Норникеля» прибыль подросла на 15%, до 142 млрд, а Объединенная авиастроительная корпорация и вовсе вышла из глубокого минуса в плюс — 7 млрд против убытка в 24 млрд годом ранее.

Чем это грозит

Эксперты предупреждают: массовая убыточность предприятий ведет к торможению экономики. Компании сворачивают инвестиции, меньше платят налогов, а значит, у регионов остается меньше денег на дороги, школы и больницы. Страдает качество продукции, растет число банкротств.

Спасти ситуацию, по мнению аналитиков, может дальнейшее снижение ключевой ставки и помощь государства в реструктуризации долгов крупных предприятий. Пока же бизнес продолжает нести потери, а доля убыточных компаний остается на уровне, близком к критическому.

