Исследователь Юдит Шомакер из Лейденского университета обнаружила, что новизна и знакомость могут значительно влиять на эффективность запоминания информации. Согласно ее новому исследованию, получение новых впечатлений перед учебой помогает подготовить мозг к лучшему усвоению материала.

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В ходе экспериментов участники исследования изучали виртуальные среды с помощью компьютера или VR-гарнитуры. Те, кто исследовал новую, незнакомую среду перед запоминанием слов, показывали лучшие результаты по сравнению с теми, кто находился в знакомой обстановке. Это демонстрирует, что новые впечатления могут служить триггером для активации памяти.

При усвоении новой информации мозг стремится категоризировать ее, связывая с уже известными концепциями. Такие ассоциативные связи, называемые «схемами памяти», значительно облегчают последующее извлечение информации. Например, термины «компьютер», «офисное кресло» и «картотека» автоматически группируются под понятием «офис», что помогает вспоминать эти слова.

Шомакер применила эту концепцию в своем преподавании биологической психологии, используя простые визуальные ассоциации. Чтобы помочь студентам запомнить процессы передачи информации между нейронами, она создала изображение банана (богатого калием) с контейнером столовой соли (хлорид натрия) сверху. Эта ассоциация привязала сложные абстрактные понятия к знакомым объектам, что привело к значительному улучшению результатов экзаменов.

Для эффективной подготовки к экзаменам эксперты рекомендуют сначала активировать мозг новыми впечатлениями (например, прогулкой по незнакомой местности или просмотром нового искусства), а затем использовать уже известные понятия для организации новой информации. Такой подход помогает превратить сложный учебный материал в долговременные воспоминания, делая процесс обучения более результативным.